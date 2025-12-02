守護長者健康 竹縣65歲以上接種新冠加碼送好禮

守護長者健康，竹縣六十五歲以上接種新冠加碼送百元券好禮。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為降低感染新冠病毒後併發重症及死亡風險，新竹縣政府衛生局二日起提供六十五歲以上長者在新竹縣十三鄉鎮市衛生所接種新冠疫苗可領取一百元衛教品禮券，數量有限送完為止。

衛生局呼籲，今年尚未接種新冠疫苗的長者請把握機會，儘速完成接種，領取好禮並及早獲得保護力。

衛生局表示，今年十月一日開始接種公費新冠疫苗迄今，竹縣接種約二萬六千人次，其中六十五歲以上長者僅一萬三千八百人完成接種，為鼓勵長輩儘早接種新冠疫苗，除提升自我保護力維護自身健康外，衛生局加碼贈送一百元禮券。

廣告 廣告

公費流感疫苗與新冠疫苗可同時接種，今年流感疫苗接種踴躍，竹縣統計至十一月廿六日疫苗僅剩一萬二千五百劑，請六十五歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員及高風險慢性病等公費對象儘速接種。依疾管署建議，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、新冠肺炎疫苗可同時接種，但若在同手臂，要間隔二點五公分距離。