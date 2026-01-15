守護長者抗流感 新北獲贈千劑高劑量疫苗免費打

（記者陳志仁／新北報導）為強化高齡族群流感防護力，新北市政府衛生局今（15）日獲台灣疫苗推動協會捐贈1,000劑高劑量流感疫苗，提供65歲以上、於114年10月1日後尚未接種流感疫苗的長者免費施打，符合資格者可攜帶健保卡，就近至29區衛生所接種。

圖／新北市政府衛生局今（15）日獲台灣疫苗推動協會捐贈1,000劑高劑量流感疫苗。（新北市政府衛生局提供）

衛生局今日舉辦捐贈儀式，由台灣疫苗推動協會理事長李秉穎出席，衛生局長陳潤秋代表受贈並致贈感謝狀；李秉穎指出，高劑量流感疫苗為65歲以上長者專用，抗原含量為一般疫苗4倍，可誘發較強免疫反應，國際研究亦證實能有效降低流感併發症與住院風險，安全性與一般疫苗相近。

廣告 廣告

陳潤秋表示，流感對高齡者易引發重症，接種疫苗仍是最有效的預防方式，呼籲家屬與照護人員協助長者儘早完成接種，確保長者及周圍群體的健康；依疾管署監測，流感疫情預估於1月下旬進入流行期，疫苗需約2週產生保護力，符合資格民眾可把握時機施打，相關資訊可至新北市政府衛生局網站查詢。

更多引新聞報導

春節食品把關！新北抽驗200件 巴西蘑菇、菠菜農藥超標

新北第14屆藥事服務獎頒獎 侯友宜表揚12位藥師守護健康

