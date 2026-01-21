守護長者新春團圓美味 佳里奇美醫院推出永續順嚥年糕





為讓長者也能品嚐美味可口年糕及佳餚，佳里奇美醫院營養科與復健科跨域合作，舉辦食神佳奇三元添喜、順嚥無礙健康自摸、淨零低碳躍進馬年麻將年糕發佈會。田宇峰院長表示，推出的永續順嚥年糕，期能讓高齡族群與吞嚥困難者，春節期間也能安全享用傳統美食，重拾與家人共餐的幸福時光。

田宇峰院長表示，根據該院統計，社區中約有12.8%長者有吞嚥困難症狀，營養師與語言治療師依據國際吞嚥障礙飲食標準，從食物顆粒大小、軟硬度、濕潤度與成形性進行分級與調整，確保食物能在舌頭推送下順利下嚥、不易嗆咳，讓傳統年菜變得順口、易嚥、有層次，讓長者可以快樂食用。

營養師李姿穎說明，此次食神佳奇系列活動，推出高齡友善順嚥無礙年節美食，有永續植饌迎春麻糕、三發齊聚順口年糕、辣薑蔥柔潤好嚥圓。呈現出年菜落實淨零低碳、吃出永續新年味、守護長者順嚥無礙、健康自摸三元添喜、原型食物均衡搭配、健康到位福氣加倍等特點，讓順嚥無礙成為高齡社會最溫暖、最實在的守護。

田宇峰院長表示，透過選擇在地、低碳、友善耕作的食材，有效減少環境負擔，支持地方農業與健康飲食文化。以永續飲食理念守護長者健康，推動低碳飲食與友善餐桌文化，讓每一口年味都成為健康與幸福的延續。該院會持續深耕銀髮守護，打造對長者友善、對環境負責、對未來充滿希望的春節餐桌。

