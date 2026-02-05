守護長者一口好食 屏東醫院成立「咀吞訓練小組」培育醫事人才

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣已是超高齡社會，長者營養照護與咀嚼吞嚥功能，成為影響健康與生活品質的重要關鍵，為落實「健康台灣深耕計畫」政策，衛福部屏東醫院與由高醫經營的高雄市立小港醫院合作，成立「醫事專業人才咀吞訓練小組」，透過跨院合作與專業培訓，培育在地醫事人才，守護屏東在地長者「一口好食」，預防吸入性肺炎等併發症。

屏東醫院觀察發現，許多高齡者因老化、失智或中風後遺症，面臨不同程度的吞嚥障礙，不僅影響進食安全，也大幅降低生活品質。而吸入性肺炎又是高齡者常見的住院原因之一，根本問題多源自吞嚥功能退化。透過早期篩檢與功能重建，可望能降低反覆住院風險，讓長者維持良好營養與生活品質。

高雄市立小港醫院在副院長馮明珠帶領下，早已成立全國首創的「咀嚼吞嚥機能重建中心」，累積多年跨領域整合與臨床實務經驗，深受肯定。馮明珠表示，小港醫院為此次的合作，派出專業師資團隊，指導屏東醫院醫師、護理師、語言治療師、物理治療師及營養師等，建立標準化的吞嚥障礙篩檢、評估與訓練流程，協助打造在地化的咀吞專業團隊。

此次合作重點包括透過專業工作坊與臨床見習強化醫事人員的評估與介入能力，建立「咀吞小組」的多專科整合照護模式，從復健、營養到護理提供全面服務，並將訓練成果延伸至社區，教導照顧者居家吞嚥運動與適質飲食。屏醫共約60人接受培訓。

屏東醫院院長王森稔說，因應高齡社會的到來，醫療服務必須從疾病治療走向全人與預防照護。而咀嚼吞嚥看似日常，卻是長者健康與尊嚴的起點，屏東醫院此次與高醫小港醫院合作，培育更多具備實務能力的醫事人才，讓專業留在地方、服務走進社區。希望從最基本的「吃」開始，讓長者吃得安心、吃得健康，維護生命的尊嚴透過跨院合作與社區延伸，打造完善的高齡照護網絡。

