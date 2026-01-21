守護長者！肺炎疫苗改「新型單劑」 65歲免費打1劑就夠

台灣感染症醫學會理事長張峰義、台灣家庭醫學醫學會理事詹其峰、台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮共同呼籲65歲以上長者盡快施打公費肺鏈疫苗，僅需一劑就可以獲得完整保護。（台灣感染症醫學會提供／林周義台北傳真）

台灣今年正式邁入超高齡社會，每5人就有一位是65歲以上，而肺炎死亡者中高達9成為65歲以上長者。疾管署近期宣布，今年1月15日起，針對長者等高風險族群，公費肺炎鏈球菌疫苗改採「新型單劑型PCV」，僅需1劑即可獲得完整保護。專家呼籲善用這份政府送出的「健康生日禮」，遠離侵襲性肺炎威脅。

台灣家庭醫學醫學會理事詹其峰指出，造成長者肺炎重症、死亡率高的主因包括免疫力下降、恢復力較差，以及慢性病共病等因素。台灣65歲以上人口有85.9％患有至少一種慢性病，包括糖尿病、心臟病、COPD等，都會大幅增加肺炎重症風險。

更令人憂心的是，肺炎會對身體健康帶來長遠且不可逆的傷害。美國研究顯示，因肺炎住院的患者，約有一半在3.8年後會過世；若病情嚴重需住進ICU，出院後每2人就有1人在1年內過世。詹其峰表示，感染肺炎不只是感冒，更像是一場全身系統的「大地震」，對身體健康威脅不可小覷。

肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌，平均占27.3％，是導致長者肺炎的主要元凶。因應肺炎威脅，疾管署自2026年1月15日起，將65歲以上年長者公費肺炎鏈球菌疫苗改新型單劑型PCV，與美國、英國和日本等世界先進國家同步。

台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮指出，新型單劑型PCV疫苗，相較過去PCV13加PPV23的多劑組合，現在僅需接種1劑，即可獲得完整保護且更加便利。台灣感染症醫學會理事長張峰義提醒，肺鏈疫苗全年都可接種，符合資格的民眾應主動接種，善用這份政府送出的「健康生日禮」。

