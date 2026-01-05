守護長者28年 秋霖園啟動搬新家計畫邀社會支持

新竹「秋霖園老人多元照顧中心」五日舉辦二十八週年慶暨長者慶生會，邀請園內長者、工作人員齊聚一堂，並為一月壽星長者獻上祝福，現場氣氛溫馨熱絡。(記者曾芳蘭攝)

新竹市杜華神父社會福利基金會附設「秋霖園老人多元照顧中心」，五日舉辦「秋霖園二十八週年慶暨長者慶生會」，邀請園內長者、工作人員齊聚一堂，共同慶祝秋霖園成立二十八週年的重要里程碑，並為一月份壽星長者獻上祝福，現場氣氛溫馨熱絡。

活動透過週年回顧影片，呈現秋霖園多年來深耕新竹市老人多元照顧服務的歷程，回顧一路走來陪伴長者生活、復能與日常照顧的點滴。接著安排慶生儀式，邀請壽星長者一同切蛋糕、歡唱生日快樂歌，讓長者在歡樂的氣氛中參與慶祝活動。基金會也藉由活動向長者及家屬表達感謝，並肯定第一線照顧工作人員長期投入、細心陪伴的付出。最後，三個單元小家輪番帶來精彩演出，慶賀秋霖園二十八歲生日快樂！

秋霖園老人多元照顧中心成立於民國八十七年一月，至今已深耕在地二十八年，累計服務四百六十七位失能、失智長者，不僅是新竹市唯一的小規模多機能服務機構，更是全國最資深的長者日間照顧中心之一。多年來，秋霖園陪伴無數家庭走過照顧歷程，成為許多長者在社區中的「第二個家」，也是新竹地區重要的長期照顧服務機構。

然而，隨著服務年限增加，現有空間及硬體設施設備逐漸老舊，動線與無障礙設計受限，已難以全面回應失能、失智長者在照顧安全與照護品質上的需求。為提供長者更安全、友善且符合高齡照顧趨勢的服務環境，杜華神父社會福利基金會啟動「秋霖園搬新家計畫」，著手籌備搬新家工程，整體所需經費高達二千九百多萬元，期盼透過空間更新與環境改善，打造更完善的長者照顧空間，讓失能、失智長者能在更安心、有尊嚴的環境中接受照顧，同時減輕家屬的照顧壓力。

秋霖園多年來秉持「長輩開心、晚輩放心」的服務初衷，陪伴長者安心生活，也成為許多長照家庭在照顧路上的重要支持，邀請社會各界愛心朋友及企業共同關注並支持搬家計畫，攜手為失能、失智長者打造一個幸福且安全的新家。相關資訊可至臉書搜尋「用愛築圓 杜華神父社福基金會」。