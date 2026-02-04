守護阿里山 山美衛生室啟用

嘉義縣阿里山山美衛生室民國111年2月原地重建，因山區偏遠，施工不易，廠商缺乏投標意願，歷經13次流標後，縣款及醫療基金再挹注791萬元，終於在第14次完成發包，雖工程1年多前就完工，縣府又編列經費改善連外道路、擋土牆等，讓鄉民就醫能有安全交通和環境，4日全新山美衛生室正式啟用，部落民眾一陣歡欣。

嘉縣衛生局近年全面盤點，並陸續拆除已逾使用年限、結構老舊的危險衛生室，鑑於阿里山鄉是縣內唯一原住民鄉，為提供居民就醫便利性，阿里山多間衛生室採重建方式繼續服務鄉民。嘉縣衛生局長趙紋華說，繼山美衛生室啟用之後，里佳、來吉衛生室重建工程也著手進行，未來會逐步推展豐山、十字等衛生室重建。

衛生局指出，山美衛生室因工程發包不順，除向衛生福利部爭取658萬1506元補助外，縣長翁章梁特別指示以縣款、醫療基金挹注791萬4494元，終於在第14次順利發包，總經費1449萬6000元，之後又編240萬元改善聯外道路、引道銜接、擋土牆與排水設施，全面強化無障礙醫療環境。

衛生局表示，山美衛生室由阿里山衛生所、嘉基醫療團隊持續提供巡迴醫療服務，在獲第一銀行文教基金會捐贈牙科診療椅後，後續嘉基每周會定期提供口腔保健醫療與樂齡假牙裝置服務。

另外，衛生局也爭取到經濟部金屬工業研究發展中心協助建置遠距醫療設備，以及衛福部補助物理治療設備，除定期提供遠距復健門診，每周也會提供物理治療。