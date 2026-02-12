守護離島健康 小琉球醫療全面升級
記者鄭伯勝／屏東報導
屏東縣政府為了讓離島琉球鄉親在家鄉就能安心看病、放心生活，持續推動離島醫療服務升級，十二日在琉球鄉信仰中心三隆宮舉辦醫療服務升級記者會，縣長周春米偕同各級民意代表及地方鄉親參拜祈福，並向鄉親說明縣府優化琉球醫療的各項具體措施，鄉親表達肯定並報以熱烈掌聲，展現對醫療升級成果的高度認同與期待。
縣長周春米表示，對琉球鄉親而言，衛生所不僅是醫療場域，更是生活中最重要的依靠，離島醫療資源取得不易，縣府深知其迫切性，因此積極向中央爭取經費與設備支持，同步編列預算導入醫學中心等級腸胃鏡及多項先進檢查設備，並媒合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，以及全民健康保險琉球鄉醫療給付效益提升計畫（IDS）執行醫院，包括安泰、輔英、部立屏東醫院、阮綜合醫院專科資源進場，真正落實「在地醫療、就近照顧」。
周縣長說，琉球鄉衛生所一年三六五天、每天二十四小時都有醫療團隊進駐服務，目前五位衛生所醫師皆為琉球子弟，另有部立屏東醫院支援二位醫師投入腸胃鏡檢查與治療工作，也同樣來自琉球，今天就聽到許多鄉親表示「看到自己家鄉的孩子回來服務，心裡特別踏實！」希望未來醫療不只是制度上的提升，更是情感上的連結與安心感的累積。
衛生局長張秀君表示，此次升級特別感謝衛福部照護司補助醫療儀器、巡迴醫療車及空間整修費用，縣府同步改善衛生所室內空間設計，未來將投入三千萬元辦理耐震補強與內部整修工程，打造更安全、友善且符合現代醫療需求的環境，健保署亦支持增加假日醫師、護理師及藥師人力。
目前門診涵蓋牙科、腎臟科、復健科、骨科、兒科、婦產科，並自今年一月新增腸胃科，同時提供洗腎、復健服務，以及眼科與皮膚科遠距醫療，並結合醫學中心資源建置東琉慢性病區域聯防機制，強化慢性病個案管理。
衛生局進一步說明，此次醫療升級成功促成多位琉球優秀醫師返鄉服務，未來由五位衛生所醫師及IDS專科醫師共同組成長期醫療團隊，並與東港衛生所建立區域聯防機制，由家醫科、胸腔內科及急診科醫師跨區支援，打造更具韌性的醫療照護網絡。
