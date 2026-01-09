守護離島環境 臺東去年轉運綠島蘭嶼垃圾逾兩千噸

臺東縣環境保護局垃圾轉運計畫

臺東縣環境保護局去年執行綠島與蘭嶼垃圾轉運計畫，總計清運超過2,300公噸垃圾，有效緩解離島掩埋場的存放壓力，透過這項計畫，離島垃圾得以運回本島焚化廠處理，不僅提升垃圾處理效率，更符合減碳環保的目標，展現臺東縣政府推動永續發展與維護自然景觀的決心。

根據統計，去年蘭嶼鄉共轉運1,146公噸垃圾，綠島鄉則清運1,162公噸，兩地的處理量都超過了原本設定的目標，環保局表示，這項工作能順利推動，要感謝中央環境部的經費支持，讓離島產生的垃圾能穩定運回本島，減少跨縣市運送的負擔，這也配合了臺東縣推動的慢經濟政策，讓美麗的自然資源能與環境保護達成平衡。

雖然垃圾轉運能解決現有的存放問題，但環保局強調，源頭減量才是改善環境的關鍵，目前離島垃圾處理仍面臨許多挑戰，需要居民與遊客共同配合，從落實垃圾分類做起，並盡量減少使用一次性餐具或塑膠用品，唯有從生活前端減少廢棄物產生，才能真正減輕島嶼的環境負擔，守護海上珍珠的純淨面貌。

環保局呼籲，民眾前往綠島或蘭嶼旅遊時，請自備盥洗用品、環保餐具與杯具，透過行動落實減廢生活，每一份減少的垃圾，都是守護自然環境的重要助力，共同攜手打造資源循環的永續島嶼。