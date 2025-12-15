▲守護雲林最強後盾，刑警團隊勇奪全國獎項肯定。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣警察局114年治安表現亮眼，警政署於114年12月10日舉辦全國刑事專業表揚活動，雲林縣3名優秀同仁以亮眼的刑案偵查成果、扎實的犯罪預防工作及偵破重大案件的卓越表現脫穎而出。其中，虎尾分局小隊長曾皇欽及刑事警察大隊偵查員張雅婷獲評為「中華民國刑事偵防協會第22屆全國績優刑事警察人員」；虎尾分局偵查佐連志陞則獲刑事警察局表揚為「偵破社會矚目重大、特殊刑案有功人員」，優異表現充分展現雲林縣警察局守護治安的強勁實力。

雲林縣警察局獲獎項目包括虎尾分局小隊長曾皇欽在刑案偵查工作中表現卓越，屢破重要案件，專業能力深獲肯定，榮獲「刑事績優人員」獎項；刑事警察大隊偵查員張雅婷長期投入犯罪預防教育與宣導，積極推廣防詐與治安觀念，宣導成果卓著，獲選為「犯罪預防宣導楷模」。此外，虎尾分局偵查佐連志陞成功偵破社會矚目重大刑案，對維護社會秩序貢獻卓越，獲刑事警察局表揚，充分展現雲林縣警察局同仁在刑事偵查與犯罪預防工作上的專業實力與執行力。

114年各項成績展現雲林縣警察局堅實的執法能量與持續提升治安的決心。未來將持續強化刑事偵查能量、提升犯罪預防工作，為居民打造更安全的生活環境。同時，雲林縣警察局也感謝所有第一線同仁的辛勞付出，期勉持續秉持專業精神，守護雲林。