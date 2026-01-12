守護電動車救災安全 臺東縣消防局祭出滅火五大利器精準降溫

消防局救火新利器

消防局救火新利器

隨著電動車普及率提升，車禍或自燃引發的鋰電池火災成為消防救援的新挑戰，為了強化救災效率，臺東縣消防局近期引進並整合「滅火五大利器」，針對電動車火警容易「熱失控」與「復燃」特性，採取精準降溫戰術，守護縣民的生命財產安全。

臺東消防局表示，電動車火災最棘手的問題在於「鋰電池熱失控」現象，由於電池模組被堅固的外殼密封包覆，傳統從車外射水的方式，水分很難進入內部冷卻火點，這類火災的耗水量不僅是普通燃油車的數倍，更麻煩的是即便火勢熄滅，移置後仍可能在48小時內發生復燃，因此殘火處理需要投入大量的人力與時間進行監控。

為因應新型態災害，消防局整合了五項專業設備提升救災能量，救援流程會先利用熱顯像儀鎖定電池發熱位置，並使用緊急插頭強制車輛停駛鎖定，確保人員安全，隨後覆蓋滅火毯阻絕毒煙並控制火勢，同時以底盤瞄子由下往上針對電池核心降溫，最後，則是運用擋水板在車體四周圍起水池進行浸泡式救災，讓水分能從電池殼的縫隙滲入，達成全方位冷卻並徹底防止復燃。

消防局強調，未來將持續充實專業救災裝備，並強化基層消防同仁對於電動車事故處理的教育訓練，透過更科學、更精準的作業流程，提升面對高科技災害的應變能力，讓防救災工作更具效率與安全。