守護靈魂之窗！營養師激推這些蔬菜水果 不吃保健食品也能保養眼睛
守護靈魂之窗，不想吃保健食品的人，也可以透過日常生活飲食來護眼。由營養師經營的「愛健康營養師 珊珊」臉書粉專指出，部分蔬果富含葉黃素，可預防黃斑部病變，另外花青素、維生素A、維生素C等，也都對視力健康有幫助。
珊珊指出，地瓜葉、菠菜、山茼蒿、羽衣甘藍、紅蘿蔔等葉菜類中的葉黃素含量豐富，可幫助預防黃斑部病變；紅蘿蔔的維生素A豐富，可幫助維持暗處視覺。此外，藍莓富含花青素，可幫助緩解眼睛疲勞；木瓜富含維生素A，幫助維持暗處視覺；芭樂富含維生素C，降低老化導致白內障的風險。
除了蔬菜水果，珊珊表示，鮭魚、鯖魚、香魚等魚類富含omega-3脂肪酸，可幫助預防乾眼症；素食朋友則可多選擇亞麻仁油、堅果類，或補充保健品藻油。
珊珊提醒，一天有三餐選擇健康的機會，如果不想吞保健品，但又想要好好保養眼睛，除了用眼30分鐘適度休息外，以上食材務必多多準備，讓自己眼睛亮晶晶看得清。
