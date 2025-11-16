守護靈魂之窗 花蓮慈院中西醫傳授心法

守護靈魂之窗，從日常護眼開始，花蓮慈濟醫院16日上午舉辦健康講座，從西醫的臨床觀點到中醫的經絡智慧，帶領民眾認識各種常見的眼部疾病，一次掌握「護眼、養眼、明眼」的關鍵心法。

「全世界最多比例，視障的原因就是白內障。」

長時間使用3C產品，眼睛疲勞霧煞煞，小心惡視力找上門。花蓮慈濟醫院辦理健康講座，結合中西醫，雙管齊下，教導民眾認識常見眼部疾病。花蓮慈濟醫院眼科部醫師 吳尚晏：「視力模糊最常見的情況，大概就是白內障，白內障的成因很多，除了年紀 還有用藥 還有外傷，還有甚至是不是有糖尿病，是不是有高度近視 ，還有高度的度數等等，先天的 都有可能。」

廣告 廣告

「有問題按就會痠痛，越痛越有問題 它就這樣，一下 有點壓力 放開來。」

在中醫的觀點中，五臟六腑，十二經脈，奇經八脈，都和眼睛息息相關，如果想要保健眼睛，首先要有健康的身體。花蓮慈濟醫院中醫部針灸科主任 林郁甯：「適度的休息 還有良好的飲食攝取，情緒也要調和 穴位的按摩，在眼眶附近 耳朵 頸後，手部 一些穴位，都可以配合按摩器來做搭配按摩。」

民眾 陳先生：「眼睛對我們來講很重要，活在這個世界上當然，可以看到五光十色，看到世界上的美好都是要靠眼睛。」

民眾 潘小姐：「想要知道說怎麼樣去，不要讓他(小朋友)長期，像我們這樣戴眼鏡，今天講的是青光眼，然後一些黃斑部病變，那個就是變成是對於我來說，是額外的收穫。」

眼部傷害不可逆，多食用深綠色蔬菜，預防紫外線與藍光，養成良好的睡眠與衛生習慣，保護眼睛，就要從日常生活做起。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

