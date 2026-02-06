守護青少年寒假安全 臺東警公益市集宣導反毒反霸凌

臺東警公益市集宣導反毒反霸凌

臺東縣警察局少年警察隊於臺東市民廣場愛你愛妳歲末送暖公益活動，設置趣味宣導攤位，向家長與學子推廣校園反霸凌及認識新興毒品等重要法律知識，希望藉由深入群眾的互動方式，在寒假期間強化青少年自我保護意識，共同營造健康社會環境。

少年警察隊表示，活動現場針對近期氾濫的新興毒品依托咪酯，也就是俗稱的喪屍菸彈進行重點解說，這類毒品常偽裝成一般電子煙油，吸食後會導致身體顫抖與意識不清，對中樞神經傷害極大，提醒青少年絕不可因好奇心嘗試；也針對校園反霸凌進行法治教育，呼籲大眾關注霸凌對心靈的長期傷害，並提醒施暴者須承擔的法律責任。

臺東縣警察局呼籲，寒假期間是青少年接觸網路與同儕的高峰期，也是預防犯罪的關鍵時刻，在資訊發達的時代，家長應多加留意孩子的交友狀況與網路使用內容，若發現異常應及早介入引導，與警方攜手守護孩子平安成長。