守護青少年心理健康 南市推出CARES寒假生活安心指南





為協助學生於寒假期間確保心理健康與生活安全，台南市政府教育局學生輔導諮商中心推出寒假生活安心指南CARES，提醒學生注意安全。教育局表示，該諮商中心寒假期間服務不中斷，持續掌握高關懷學生輔導狀況。若情緒困擾已影響生活，請主動尋求心理專業協助，守護孩子心理健康，輔諮中心諮詢網址https://tscc.tn.edu.tw/。

教育局表示，安心指南有5大核心，CARES是各核心英文字母簡寫，分別是安住內心Calm、關心彼此Accompany、安心生活行動指引Risk-aware、停止傳播負面資訊End the spread和尋求專業協助Seek support。目的是協助學生在假期中練習自我照顧、穩定情緒並建立心理防護力。也鼓勵家長與師長於寒假期間多一些傾聽與陪伴。

學生輔導諮商中心主任陳怡潔說，青少年常透過社群媒體，建立自我認同與人際連結，若一時疏忽而忽略訊息真偽或情緒渲染，可能會成為網路的加害者或擴散者。提醒青少年應落實數位心理保護行動，面對網路負面訊息，可採不觀看、不轉傳、不散佈等3不原則，共同守護彼此的心理安全。該中心服務不中斷，持續掌握高關懷學生輔導狀況，守護孩子心理健康。



