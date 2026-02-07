守護食安源頭 高餐大附中攜手奧利塔學院培訓教師「油品品評」專業能力

鑑於近年來國內外油品食安問題頻傳，如何正確辨識好油、不僅是消費者的課題，更是餐飲教育中至關重要的一環；由教育部國民及學前教育署指導、國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校（高餐大附中）承辦的「義饗風華：義大利餐桌文化之旅」公民營研習，近日在新北市奧利塔學院盛大登場；這次研習特別攜手義大利官方認證的奧利塔學院（Olitalia Academy），旨在透過產學合作，深化全國餐旅群教師對油品品評的專業能力，落實「學用合一」的教學目標。(見圖)

廣告 廣告

主辦單位今(七)日說明，該研習課程核心緊扣「油品食安與運用」，面對市場上琳瑯滿目的油品，唯有具備專業的感官品評能力，才能為食安把關。

高餐大附中校長陳森杰表示，透過與業界頂尖機構奧利塔學院合作，讓第一線教師親自接觸義大利國立橄欖油品油協會（O.N.A.O.O）的專業品評系統，從聞香、品嚐到分析，訓練教師具備分辨油品優劣的敏銳度，這不僅是教師個人的增能，未來更能將正確的用油觀念帶回校園，傳遞給下一代的餐飲學子，從源頭建立正確的食安意識。

除了嚴肅的食安議題，課程設計更充滿了濃厚的文化底蘊，研習內容融合義大利經典美食文化，由奧利塔學院及業界名廚共同策劃，從義大利食材的風土特性（Terroir）出發，帶領教師探索從產地到餐桌的完整歷程；課程涵蓋了義式前菜、經典披薩、燉飯主菜及傳統甜點的製作，強調「油」在不同料理中的風味轉化與應用，讓參與教師在實作中體會義大利料理的精髓，達成理論與實務的完美結合。

這次活動的成功舉辦，更有賴於國立高雄餐旅大學的大力支持，展現了大手牽小手的教育傳承精神；主辦單位特別感謝高餐大師資培育中心馮莉雅教授，在研習籌備期間提供專業的課程內容諮詢，確保教學架構符合教育現場需求；同時也感謝中餐廚藝系李怡君教授親臨現場給予指導，讓參與學員能獲得寶貴經驗傳承。

透過教育部國教署公民營研習計畫的支持，高餐大附中與奧利塔學院建立起產學合作的優良典範；這場為期三天的「義大利餐桌文化之旅」，不僅提升了教師們的專業技藝與國際視野，更為台灣的餐飲教育注入了重視食安與文化美學的新能量。