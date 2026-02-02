守護食安 日本進口食品輻射抽驗結果全數合格

為守護食品安全與民眾健康，苗栗縣政府衛生局持續針對市售日本進口食品進行輻射抽驗。114年度共抽驗36件日本食品，檢測項目包含碘-131、銫-134及銫-137等輻射核種，抽驗品項以生鮮蔬果、水產品、嬰幼兒食品、乳製品及糖果餅乾等為主，檢測結果均符合我國「食品中原子塵或放射性污染容許量標準」，未發現放射性污染情形。

衛生局說明，自111年我國開放日本福島等5縣食品進口以來，地方持續配合中央政策，加強市售日本食品之查核與監測，即便衛福部於去(114)年11月21日宣布解除日本福島等5縣食品的特殊管制措施，回歸常態管理機制，食安把關力道仍不鬆懈。

苗栗縣政府衛生局強調，未來將持續秉持「科學實證、保障健康」原則，強化日本進口食品輻射安全查核作業，如查獲違規產品，將即刻採取預防性下架並依法開罰，以維護消費者健康。

苗栗縣政府衛生局局長楊文志呼籲，民眾選購日本食品時，應選擇信譽良好的商家，並留意產品外包裝是否具備完整繁體中文標示，避免購買來源不明商品。相關檢驗與抽驗資訊均已公開於苗栗縣政府衛生局網站，民眾可多加查詢並安心選購。