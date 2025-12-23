守護食安！消保處抽驗18間飯店「生魚片」2間不符規定已改善

今年8月時，消保處共抽驗18間飯店自助餐的生魚片。(生魚片示意圖) 圖：民眾／提供

[Newtalk新聞] 生魚片屬於生鮮即食水產品，若處理或保存不當，將嚴重危害消費者安全。行政院消費者保護處今(23)日公布今年8月針對六都共18間飯店自助餐生魚片的抽樣檢查結果，其中2間知名飯店初步抽驗結果不符規定，經地方衛生機關查處後，已在期限內改善。

消保處說明，今年8月時，消保處會同六都衛生機關，抽驗六都共18間飯店自助餐的生魚片，進行沙門氏桿菌、腸炎弧菌及單核球增多性李斯特菌等微生物，及揮發性鹽基態氮檢驗。其中，台北漢來大飯店旗下的「島語自助餐廳」生魚片被驗出李斯特菌；台南台糖長榮酒店內的「吃遍天下自助餐廳」鮪魚生魚片則被驗出揮發性鹽基態氮超標。

消保處表示，由於生魚片屬於生鮮即食水產品，可不經烹煮直接食用，若在處理過程或保存過程中，有任何一項程序不符合食品衛生相關規定，就有鮮度不佳或沾染病原菌等風險。消費者若食用不符合食品衛生規定的生魚片，將大幅提高食物中毒或感染寄生蟲等危害健康的風險。

針對抽驗結果，食品藥物管理署已要求各地方衛生機關依法查處不符合規定的業者，並要求餐廳限期改正。經過複查，島語自助餐廳及吃遍天下自助餐廳的生魚片皆已符合規定。

