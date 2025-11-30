守護香港毛孩！台灣品牌汪喵星球啟動宏福苑受災寵物援助行動

記者李鴻典／台北報導

香港新界大埔宏福苑 11 月 26 日發生近年最嚴重的五級火警，火勢延燒多棟大樓，造成至少128人罹難、逾200人失聯，並有至少150隻以上寵物受困，許多飼主徹夜守在封鎖線外焦急等待，盼望毛孩能平安獲救。

汪喵星球針對香港宏福苑五級火警啟動援助行動，整備可立即投入的物資。（圖／汪喵星球提供）

台灣寵物品牌汪喵星球宣布，為盡力成為災中毛孩後盾，啟動跨境關懷行動，主動比對在港客戶資料、聯繫可能受影響的住戶，並同步向香港在地救援單位確認第一線需求，提前整備可立即投入的物資，包括貓砂、主食罐、乾糧、保健品與清潔用品。同時，香港在地物流夥伴GOLS ，在第一時間主動與汪喵星球取得聯繫，表示願「無償協助配送」，盼能共同加速援助物資送抵前線。

廣告 廣告

汪喵星球啟動宏福苑受災寵物援助行動，物資包含貓砂、主食罐、乾糧與保健品。後續將由香港物流夥伴GOLS無償協助配送，送往受災家庭與救援單位。（圖／汪喵星球提供）

宏福苑火警發生後，多隻寵物由消防員往返火場救出，包括9隻貓咪、18歲高齡犬與多隻陸龜等，部分毛孩因吸入濃煙需即刻送醫，現場救援志工與飼主無不心急如焚。

在情勢尚未完全明朗、許多飼主仍身處臨時安置點之際，汪喵星球啟動客戶識別流程，主動聯繫受影響住戶，提供每隻毛孩最高三個月的免費貓砂與伙食，協助飼主在災中仍能維持最基本的照護，不因環境變動而中斷。

汪喵星球同步向全港客戶發布關懷訊息，若為受災戶，可直接私訊汪喵官方，由團隊於第一時間安排物資支援；而非受災戶若掌握任何需要協助的動保單位、臨時安置點或飼主，也可代為通報。汪喵星球強調，在災後資訊混亂的時刻，更希望能與香港社群緊密串接，讓每一份物資都確實抵達最需要的家庭與毛孩身邊。

汪喵星球執行長孫宗德表示，看到宏福苑災情，心情非常沈重。即使身處台灣有些距離，但仍能對飼主們此刻的焦心感同身受。希望能盡一份綿薄之力，替受災的家庭盡一份心意。」孫宗德說明，在香港倉庫備有充足的物資：乾糧、主食罐、貓砂、尿墊、清潔用品、情緒放鬆保健品等，希望在這段混亂與不安的時刻，一起守護香港的毛孩們。

汪喵星球執行長孫宗德於社群平台關注災情，向香港飼主傳達關懷，並宣布啟動宏福苑受災寵物援助行動。（圖／汪喵星球提供）

更多三立新聞網報導

怒了！胡采蘋重轟：馬英九總統就是台灣有史以來最無恥無能的總統

麥玉珍參選台中市長？她曝如果「老三不能選」、揭開民眾黨「假藍白合」

13部門聯合治理！中國下重手全面禁止加密貨幣 他揭背後目的

AI算不出愛情！博士教授陷擇偶迷思 聽到某星座女就不寒而慄

