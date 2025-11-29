守護香港毛孩！汪喵星球啟動宏福苑受災寵物援助行動

台灣寵物品牌汪喵星球於事件發生後，立即啟動跨境關懷行動。（圖／汪喵星球提供）





香港新界大埔宏福苑11月26日發生近年最嚴重的五級火警，火勢延燒多棟大樓，造成至少128人罹難、逾200人失聯，並有至少150隻以上的寵物受困，許多飼主徹夜守在封鎖線外焦急等待，盼望毛孩能平安獲救。這場災難不僅撕裂了居民的日常，也讓無數家庭在混亂與不安中度過最煎熬的時刻。

為了盡力成為災中毛孩的後盾，台灣寵物品牌汪喵星球於事件發生後，立即啟動跨境關懷行動，主動比對在港客戶資料、聯繫可能受影響的住戶，並同步向香港在地救援單位確認第一線需求，提前整備可立即投入的物資，包括貓砂、主食罐、乾糧、保健品與清潔用品，期盼在動盪的時刻，替飼主與毛孩撐起溫暖而踏實的安全傘。

同時，香港在地物流夥伴GOLS，亦在第一時間主動與汪喵星球取得聯繫，表示願「無償協助配送」，盼能共同加速援助物資送抵前線。台、港兩地攜手投入災中支援，使物資能在最需要的時刻，迅速抵達受災家庭與救援單位，在動盪不安的時刻中，攜手提供最即時溫暖的支持。

汪喵星球啟動宏福苑受災寵物援助行動，物資包含貓砂、主食罐、乾糧與保健品。後續將由香港物流夥伴GOLS無償協助配送，送往受災家庭與救援單位。（圖／汪喵星球提供）

守護宏福苑毛孩，汪喵星球提供每隻毛孩最高「三個月照護物資」

宏福苑火警發生後，多隻寵物由消防員往返火場救出，包括9隻貓咪、18歲高齡犬與多隻陸龜等，部分毛孩因吸入濃煙需即刻送醫，現場救援志工與飼主無不心急如焚。

在情勢尚未完全明朗、許多飼主仍身處臨時安置點之際，汪喵星球立即啟動客戶識別流程，主動聯繫受影響住戶，提供每隻毛孩最高三個月的免費貓砂與伙食，協助飼主在災中仍能維持最基本的照護，不因環境變動而中斷。

汪喵星球同步向全港客戶發布關懷訊息，若為受災戶，可直接私訊汪喵官方，由團隊於第一時間安排物資支援；而非受災戶若掌握任何需要協助的動保單位、臨時安置點或飼主，也可代為通報。汪喵星球強調，在災後資訊混亂的時刻，更希望能與香港社群緊密串接，讓每一份物資都確實抵達最需要的家庭與毛孩身邊。

香港物流公司GOLS無償協助配送，確保毛孩物資加速抵達

本次汪喵星球啟動跨境援助，也獲得香港在地物流夥伴GOLS第一時間的全力支持。物資需求，GOLS將「無償協助配送」，確保物資能在最短時間抵達救援單位與受災家庭。

汪喵星球表示，目前台灣端已完成整備作業，香港端也同步與合作夥伴啟動倉儲與配送流程，期許物資能以最快速度抵達前線，為受影響的毛孩與飼主，提供穩定且務實的陪伴和支持。

串接社群力量，成為香港毛孩的溫暖後盾

汪喵星球執行長孫宗德表示：「看到宏福苑的災情，我們的心情非常沈重。即使我們身處台灣有些距離，但仍能對飼主們此刻的焦心感同身受。我們希望能盡一份綿薄之力，替受災的家庭盡一份心意。」孫宗德說明，「我們在香港倉庫備有充足的物資：乾糧、主食罐、貓砂、尿墊、清潔用品、情緒放鬆保健品等等。也特別感謝我們在當地的合作夥伴GOLS，昨晚第一時間與我們聯繫、討論可以如何一起盡力支援，並表示只要是救援物資，GOLS車隊無償幫忙送。希望在這段混亂與不安的時刻，一起守護香港的毛孩們。」

此外，汪喵星球已與香港在地救援組織「毛守救援」取得聯繫，並同步掌握第一線物資與協尋需求。毛守救援也開放作為臨時協助窗口，如有任何動物受災情影響需要協助，可直接聯絡毛守救援：69994227／69994221，由在地團隊協助後續通報與協調。

毛守救援亦於社群表示，「感謝台灣品牌汪喵星球DogCatStar關注香港大埔宏福苑災情，及千里迢迢越洋捐贈貓狗食品及保健品給受災情影響的毛孩，此善舉為這些受災的毛孩們帶來了溫暖與希望。我們將會妥善運用貴公司的捐贈物資，確保每一份愛心都能夠直接幫助到最需要的寵物。」

汪喵星球建立即時通報窗口，全面提升支援效率

汪喵星球呼籲，若民眾知悉有物資短缺的飼主、臨時安置點或在地救援單位，皆可協助通報至品牌官方Facebook或Threads。團隊將作為此期間的資訊窗口，統籌後續支援安排。汪喵星球強調，此次跨境援助的核心，是在動盪局勢中守住毛孩最基本的照護需求；除提供實際物資，更希望成為資訊串接與協調的協力者，讓每一份支援都能在最需要的時刻發揮最大效益。

汪喵星球執行長孫宗德於社群平台第一時間關注災情，向香港飼主傳達關懷，並宣布啟動宏福苑受災寵物援助行動。（圖／汪喵星球提供）

