守護高雄不變初心！賴瑞隆鐵人行程橫跨全市拚最後衝刺

▲初選周倒數一天衝刺！賴瑞隆協各方戰友大車掃 感性談初衷：守護高雄初心不變，真誠無畏大步向前。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選電話民調將於明（12）日正式展開，參選人賴瑞隆昨（11）日進行最後衝刺，全日展開鐵人行程，橫跨鳳山、三民及前新苓等區，從日出到夜晚與民眾近距離互動，展現初選前夕最強團結氣勢。

上午，由資深媒體人王瑞德、新北市議員、鳳山女兒戴瑋姍陪同，在鳳山啟動第一波車掃；下午則由議長康裕成、台北市議員簡舒培、市議員何權峰、張博洋加入，先在三鳳宮參拜後展開三民區車掃；傍晚車隊進入市區商圈，台北市議員林亮君及市議員湯詠瑜、郭建盟相挺，吸引許多年輕市民駐足加油。

賴瑞隆表示，高雄的進步源自歷任市長傳承，他立志成為高雄的「第四棒」，以市政經驗與實績凝聚團隊，打造最團結的高雄隊，照顧無分黨派與世代的市民，推動城市邁向全新黃金十年。初選以來，他已走遍高雄38區、超過200場說明會，並將基層意見整合為逾12場完整政見願景。

台北市議員簡舒培表示，高雄的發展成果有目共睹，未來延續城市光榮需要像賴瑞隆這樣有即戰力的市長；新北市議員戴瑋姍則指出，她已多次返高雄助選，呼籲民眾顧電話支持賴瑞隆。

資深媒體人王瑞德強調，賴瑞隆是民進黨最穩健、最能帶給高雄未來希望的候選人，也是唯一能守住高雄的參選人。

沿途民眾、攤商及年輕支持者熱情揮手鼓勵，高喊「凍蒜」、「守護高雄」、「信賴賴瑞隆」，展現基層支持意向。賴瑞隆呼籲市民，初選最後關鍵時刻務必顧電話，唯一支持他，就是支持高雄的未來。（圖╱賴瑞隆立委辦公室提供）