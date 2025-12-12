▲守護高齡用路權益，彰化榮家與田中分局合作打造樂齡平安路。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】面對高齡化社會的挑戰與近期交通法規變革所帶來的社會討論，提升長者交通安全已成為政府與社區共同的責任。彰化榮譽國民之家近日特別邀請榮家長期的「好鄰居」—彰化縣警察局田中分局，由汪崇魁巡佐向榮家住民辦理一場內容豐富且生動的高齡者交通安全宣導講座。本次宣導旨在幫助長輩們「了解、熟悉用路知識，養成正確習慣」，期能有效降低長者交通事故的發生，保障其安全與樂齡生活品質。

汪巡佐特別針對高齡者常見的用路情境進行重點說明。首先是電動代步器的使用，強調電動代步器應遵守行人交通規則，它並非屬於車輛，許多民眾容易誤將其視為機車，造成馬路上的潛在危險與亂象。

另外，針對汽車行經行人穿越道未禮讓行人，加重處罰的相關規定，他向長輩們說明，該修正案的精神在於提高「人本交通」，加強保障行人的路權和安全，特別是對於行動相對緩慢的高齡者而言，這是一項重要的保障。

汪巡佐提醒長輩們，雖然法規傾向保障行人路權，但長者自身也應遵守行人交通規則，包括使用行人穿越道、依燈號行走、行走道路時面向來車等，才能真正確保自身安全，避免違規在先而導致事故。

此外，也運用生活化的案例，讓長輩們對自身安全有更進一步的認知，過程中隨時進行有獎徵答，長輩們紛紛舉手搶答，反應相當踴躍。住民周阿姨開心表示自己平常也會使用電動代步車外出，透過這次課程讓她覺得實用並體認到「遵守交通安全，才能快樂出門，平安回家」。

彰化榮家家主任蘇再勝表示，希望藉由積極的宣導活動，傳達「多一份的體貼，多一分的關懷」的理念，讓交通安全知識能真正融入長輩的日常生活之中，有效防範意外事故的發生，為長輩們建立起更安全的用路環境。