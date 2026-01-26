守護鮪魚極鮮時刻 政澄水產讓台灣鱻味登上國際舞台
【記者張嘉誠／綜合報導】
從海洋到餐桌，一片鮪魚生魚片的背後，是超過一甲子傳承的專業與執著。政澄水產股份有限公司總經理洪慧惠帶領大家深入了解台灣水產產業的靈魂核心。
身為屏東小琉球人的洪慧惠從小看著家族出海捕魚，她總有一個想法：「為什麼我們捕的鮪魚都要賣去國外？台灣人也該吃到自己海域的味道。」她提到，外銷日本的鮪魚生魚片，每3片中就有1片是產自台灣漁民之手，深信如此美味也該在台灣深根。2002年，她自日本學成歸國，正式接下父親的事業，推動企業從遠洋捕撈轉型為鮪魚分級與加工品牌，開啟政澄水產的現代化新頁。
一甲子的傳承：不斷進化的「鮮度革命」 「政澄水產」源於1958年在小琉球捕魚為起點，從近海到遠洋漁業，歷經世代交替，自2007年正式成立「政澄水產」，並且相信「鮪魚的價值，取決於保存的技術」。洪慧惠強調，鮪魚在捕撈後的第一時間，便會迅速降溫至零下50度，全程以超低溫冷鏈技術保存，最大程度鎖住鮮度與營養。政澄以嚴謹的冷鏈流程，從遠洋漁船、加工廠到物流配送層層把關，確保每一片鮪魚都能呈現最極致的口感。 同時，公司也建立全台第一座低碳智慧鮪魚加工廠，導入能源管理與數位監控系統，實現真正的永續生產。
品牌永續發展：讓台灣鮪魚走向全世界
在品牌策略上，洪慧惠帶領團隊鎖定三大方向——品牌國際化、永續發展與顧問式服務模式。 旗下品牌「鮪軒」不僅深耕台灣市場，更憑藉清真認證成功打入中東與東南亞市場，讓不同文化背景的消費者都能放心享用來自台灣的鮪魚精品。
政澄同時通過 MSC 海洋永續認證，並推動「全魚利用」──讓魚頭、魚骨、魚皮都能轉化為食品或保健產品，減少浪費、創造新價值。洪慧惠說：「永續不只是口號，而是一項重任。」
公司也導入太陽能與雨水回收系統，落實 ESG 精神，並成立 AR/VR 海洋教育館，讓民眾透過沉浸式體驗重新認識海洋，將環保教育從產業向社會延伸。
政澄水產的產品橫跨生食與熟食，對品質控管的要求極為嚴謹。洪慧惠表示，唯有嚴格遵循 HACCP 食品安全管理制度、MSC 海洋永續認證與清真認證，才能讓品牌邁向國際。
目前，政澄水產已與日本多家進口商、好市多及多個連鎖餐飲品牌合作，並透過自營電商平台「魚有王」，讓最新鮮的超低溫鮪魚直送家庭餐桌。
「因為專業，所以值得信任；因為信任，才能成就品牌。」從小琉球的海風到國際舞台，洪慧惠以行動證明——台灣的鱻味，不只是美食，更是一種文化與堅持；是讓世界看見台灣的驕傲。
