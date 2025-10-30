守護 天母搞什麼鬼 活動交通安全 士林分局超前部署

MEITU 20251030 154829895

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】一年一度、眾所期待的「天母搞什麼鬼—萬聖節嘉年華」將於114年10月31日至同年11月1日在天母運動公園（臺北市士林區忠誠路二段77號）及周邊商圈熱鬧登場。預計屆時將吸引大量人潮與車流湧入周邊商家，為維護活動順利進行與地區交通順暢，臺北市政府警察局士林分局已提前規劃各項交通疏導措施，全力守護市民安全與便利。

為因應活動期間的交通需求，士林分局特別規劃14名警力與4名義交人員投入現場疏導，於周邊中山北路、忠誠路、士東路、及天母東路等重要路口安排交通疏導崗哨，同時依即時狀況彈性調整交通管制與分流措施，確保交通秩序良好，相關重點如下：

(一)分流與管制重點：

在中山北路與忠誠路口增派警力實施交管，必要時將進行車輛分流往北疏導，並視情況限制車輛進入忠誠路二段，減少路段壅塞。

(二)散場疏導重點：

活動結束後，於忠誠路與士東路口加強交管，採人車分流並適時管制右轉車流，同時強化取締與驅離天母運動公園周邊的違規臨停車輛，確保散場順暢安全。

士林分局提醒，活動周邊雖有大葉高島屋及臺北市立教育大學停車場可供使用，但多為小型停車場，車位相當有限。建議市民朋友多加利用大眾運輸工具前往，不僅省時又環保。活動期間，請民眾隨時留意警察廣播電臺路況資訊，避開壅塞路段或適時改道，並請配合現場執勤的員警與義交人員指揮，共同維護交通安全與秩序，讓大家都能安心、開心地度過萬聖節嘉年華！