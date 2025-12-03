守護「巴掌仙子」！她一出生就住院8個月「重症加護保溫箱」成第一個家

記者簡浩正／台北報導

守護「巴掌仙子」！小恩是早產兒，出生時體重僅1600公克，還被診斷出先天性心臟病，住院整整8個月，保溫箱是她的第一個家。

根據112年出生通報統計資料，在台灣每10名新生兒中就有1名低體重新生兒（出生體重小於2500公克），而每100名的新生兒中，更有1名極低體重新生兒（出生體重小於1500公克）。

根據內政部統計，2024年台灣新生兒人數為13萬4856人 ，推估全台一年約有1348位極低體重新生兒，相當於平均每3天就有1位極低體重的早產兒住院，急需接受密集照護或治療，這也凸顯出重症保溫箱，在新生兒加護病房中的重要性與迫切性。這類高階多功能的保溫箱，在國內新生兒加護病房就算有，數量也有限。

這些小小巴掌仙子，因器官尚未發育完全，除了需要專業醫療團隊24小時不間斷守護，來到這世界的第一個家就是保溫箱。

麥當勞叔叔之家慈善基金會昨捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱給台大兒童醫院，給予院方重症新生兒照護設備上的支持，主動協助汰換使用多年的保溫箱，使新生兒照護環境更加完善。台大醫院院長余忠仁、台大兒醫院長李旺祚代表院方出席致意並回贈感謝狀；早產兒家庭「小恩」全家也特別從中部北上參加，一歲多的小恩，以可愛笑容感謝醫療團隊與基金會的支持，現場氣氛溫馨動人。

麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱給台大兒童醫院。台大醫院院長余忠仁（右2）、台大兒醫院長李旺祚（左）代表院方出席致意。（圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）

小恩媽媽分享，當時在產檢時即被診斷為重度法洛氏症的小恩，33週突然早產，緊急送往台大兒醫後，重症加護型保溫箱成為小恩出生後的第一個家。經過長達8個月的住院、歷經兩次心臟手術、一次橫膈膜固定手術，小恩在保溫箱中度過關鍵且脆弱的時期。這段期間，家人只能在每天一次的探視時間，透過保溫箱側的洞口短暫互動，其餘都得倚賴醫護團隊全天候細心照顧，讓小恩努力增加體重，以因應心臟手術。

回憶當時的就醫歷程，小恩媽媽仍忍不住眼眶泛紅，「第一次把她抱出保溫箱時，我才有真實感，可以想像和她在一起的無限未來。」小恩帶著醫護團隊與眾人滿滿的愛，順利出院返家。小恩爸媽在北上陪醫期間，則入住在台北麥當勞叔叔之家，小恩媽媽感性地說：「寶寶的第一個家是保溫箱，而麥當勞叔叔之家是我們在台北的家，讓我們有個可以安心落腳、能就近守著小恩，謝謝很多人愛小恩、給我們力量。」

台大兒醫新生兒科主任曹伯年表示，這些特別的小小生命，器官因為尚未發育完全，需要仰賴專業醫療團隊24小時不間斷的守護。傳統的保溫箱只能從兩個小洞把手伸進去，如要做侵入性治療，例如插管或靜脈注射，必須將保溫箱打開，就喪失保溫功能；而重症加護型保溫箱具有蓄電功能，可提供穩定環境，調整體溫與呼吸功能，在緊急狀況時也可直接打開變成處理台，把握時間為寶寶爭取機會。

