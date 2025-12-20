守護《憲訴法》！國民黨將對5位大法官提譴責案、告發最重7年罪刑

憲法法庭昨判決《憲訴法》修正案違憲，國民黨今（20）日表示，將於立院院會提案，對5位枉法裁判的大法官提出譴責、並宣告判決無效；也將在下周一向北院、北檢告發這5位大法官濫權瀆職、涉嫌觸犯《刑法》枉法裁判罪。

憲法法庭判決記者會。（圖／憲法法庭直播）

國民黨團表示，針對做出114年憲判字第1號判決破壞憲政法制、玷污司法公信力的五位枉法裁判的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將於立法院院會正式提案，針對其離譜行徑，給予最嚴厲的譴責，並一併宣告昨日114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。

廣告 廣告

國民黨團說，同時針對憲法法庭的「枉法裁判」，下周一（12月22日）將向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。國民黨團要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德獨裁政權的清流法官及檢察官？在這個最黑暗的時代，台灣人民還能不能相信司法？這是歷史的關鍵時刻！

國民黨團呼籲，司法體系的公務員及大法官，莫淪為賴清德獨裁政權的打手，最後可能成為獨裁政權的棄子、犧牲品，而葬送一生的清譽及前途，得不償失。依據《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處一年以上七年以下有期徒刑。中華民國司法機關的公務員們，請三思而行。

延伸閱讀

民怨大噴發！「彈劾賴清德」網路連署超過530萬

台北發生隨機殺人重大傷亡！柯文哲提醒市民注意安全「一起為傷者祈福」

北車、中山站無差別攻擊！賴清德呼籲：如發現可疑人士立即通報警方