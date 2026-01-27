守護4千弱勢生 花蓮寒假 續推幸福午食券

花蓮縣政府辦理「幸福午食券」補助措施，確保弱勢學生在寒假期間仍能獲得營養均衡且多元的餐食。(花蓮縣政府提供)

記者林中行∕花蓮報導

花蓮縣政府二十七日表示，自民國九十九年起實施免費學校午餐政策，讓學生在上課期間能於學校享用免費午餐，但是每到寒暑假期間學校廚房暫停供餐，為減輕經濟弱勢家庭的負擔，縣府持續辦理「幸福午食券」補助措施，確保弱勢學生在寒假期間，仍能獲得營養均衡且多元的餐食。

縣長徐榛蔚表示，照顧弱勢一直是縣府施政重點；近年歷經０四０三地震與０九二三馬太鞍溪堰塞湖潰壩等事件，部分家庭生計受影響，縣府將持續以教育與社福資源支持，讓每位孩子安心學習、健康成長。

縣府教育處指出，為因應物價上漲並強化照顧，自一一一年暑假起，縣府已對各國中小經濟弱勢學生寒、暑假期間午餐費進行調整，午餐補助金額調整為八十元。

補助對象除原先之低收入戶及中低收入戶外，自一一二年起亦擴大納入家庭突發變故及經導師認定有實際需求之學生，讓學生午餐在寒暑假期間不中斷，減輕家長負擔。

教育處長翁書敏表示，學生寒假期間不論到校參加課輔、活動或未到校，只要有用餐需求，皆可申請享有午餐補助，並由就讀學校製發餐券，提供學生用餐服務。

各校依所在地區特性，彈性規劃供餐方式，包含學生可到校用餐，或持「幸福午食券」至鄰近合作超商及便當店兌領餐點，花蓮縣約有近四千名學生受惠。