守門員攔不住！松鼠直衝闖進球門觀眾嗨翻

▲英格蘭足球冠軍聯賽7日比賽時，有一隻松鼠兩度闖入球賽、衝入球門，逗趣畫面引起現場觀眾歡呼。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 足球賽有意外參賽者！英國7日一場足球賽，有一隻松鼠兩度闖入球賽而暫停，工作人員和守門員幾度嘗試抓住他都失敗，松鼠鑽過守門員衝入球門時，現場還爆出歡呼聲。

外媒報導，英國MKM體育館7日舉行英格蘭足球冠軍聯賽，布里斯托爾城客場挑戰赫爾城的比賽，下半場進行到約 10 分鐘時，一隻松鼠闖入場內，兩度暫停。

這場比賽對於兩隻正在爭取附加賽名額的球隊來說相當重要，布里斯托城3比1領先時，松鼠闖入球場被抓到後又逃脫，暫停約8分鐘時間，打斷布里斯托城的進攻節奏，讓赫爾城追回2分，經過補時階段，比賽最終由布里斯托城以3比2勝出。

松鼠大鬧賽場時，有觀眾拍下工作人員拿著外套狂追，想捉住松鼠，布里斯托城的守門員也參戰，不料松鼠靈巧走位，繞過守門員直接衝進球門，像是在教赫爾城怎麼得分一樣，現場觀眾也爆出歡呼聲，這段逗趣的畫面也在網路引發關注。

