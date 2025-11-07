安世之亂平息 荷蘭確認安世半導體中國公司將恢復晶片供應

荷蘭方面表示，已向安世半導體中國公司方面確認，安世半導體中國公司將恢復各項零部件與子組件出貨。

中國大陸與荷蘭，針對「安世半導體」公司的主導權，今（7）日總算告一段落。荷蘭政府發表聲明，宣佈不再干預安世半導體運作；而安世半導體位在中國大陸的子公司，將在未來幾天內，恢復晶片供應。

荷蘭經濟事務大臣「卡雷曼斯」在聲明中指出，荷蘭已經獲悉，中國與美國近期達成了貿易與經濟協議，對於中國大陸允許安世在華工廠，恢復對全球供貨，表示歡迎。卡雷曼斯說，鑑於荷蘭與中方「富有建設性的磋商」，荷蘭相信，中國供應到歐洲和世界其他地區的晶片，將在未來幾天，送達安世的客戶。

總部位在荷蘭的安世半導體，其實是由中國大陸企業「聞泰科技公司」所有，生產的晶片，廣泛應用於汽車製造。不過荷蘭政府在今年9月底，強行接管安世半導體，荷蘭宣稱，擔心聞泰科技妨礙安世半導體的營運、威脅關鍵零部件供應。而大陸方面為了報復，禁止了安世半導體在中國大陸的分包商及工廠，出口在安世在中國大陸生產的特定成品零部件和子組件，這項禁令一度對汽車業造成衝擊。不過現在在荷蘭退讓之後，一切都告一段落了。