安世半導體供應不足 本田汽車即將暫停中國廠與日本廠生產

本田在中國的合資企業廣汽本田汽車公司的三家工廠將從12月29日至1月2日期間停產。（圖片來源／本田官網）

日本媒體《Nippon.com》與馬來西亞媒體《The Edge》報導，日本的本田汽車公司將在未來幾周內暫停日本和中國的工廠生產，凸顯全球晶片短缺持續帶來的衝擊。

本田汽車的發言人周四（12月18日）表示，該公司將在1月5日和6日暫停日本工廠的生產。本田在中國的合資企業廣汽本田汽車公司的三家工廠也將從12月29日至1月2日期間停產。

本田汽車股價下挫2.53%

該公司先前曾預計從11月底開始恢復生產，但部分工廠即將停產，顯示供應鏈仍有問題。周四，本田汽車在東京的股價下跌2.53%或40日圓，收報1543日圓，今年來下跌2.25%。

日本放送協會（NHK）報導，本田11月公布的2025財年全年業績預測，估計半導體不足，將拖累生產數量，可能造成營業利益減少1500億日圓，如今中日工廠減產與暫停生產，恐使影響擴大。

日本媒體先前已報導停產的消息，本田汽車公司主管本周三（12月17日）宣布，由於半導體短缺，該公司計劃從12月底到明年1月初削減日本和中國部分工廠的汽車產量。

在日本，除了新年元旦假期外，該公司還將於1月5日至6日暫停埼玉縣寄居市和三重縣鈴鹿市工廠的運營，之後於1月7日至9日減少產量。

在中國，這家日本汽車製造商將按原計劃，從12月29日起暫停與東風汽車合資的三家工廠的生產5天。

10-11月美加墨廠曾暫時停產

由於中國和美國之間關係緊張，以及中國政府今年10月到11月曾限制安世半導體的產品出口，導致總部位於荷蘭的中資公司「安世半導體」（Nexperia）供應短缺，本田汽車在10月和11月曾減少加拿大和美國工廠的汽車產量，也曾暫停墨西哥工廠的生產，之後，這些工廠恢復生產作業，但是安世的晶片依舊吃緊。

最新的狀況是中日廠房暫停生產，這表明，半導體供應限制問題仍然存在，這使得恢復產量和穩定庫存的努力更加複雜。

同時，此次停產也促使人們重新審視潛在的需求狀況。由於借貸成本上升、消費者支出謹慎以及經濟成長情況不穩，亞洲部分地區的汽車需求出現疲軟的跡象。

在這種情況下，暫時停產可以發揮雙重作用：既可以幫助製造商管理庫存，又能使產量更貼近銷售趨勢。儘管本田並未明確指出需求疲軟，但持續的供應問題與更具挑戰性的需求環境之間的重疊表明，這次停產可能反映的是更廣泛的調整，而不僅僅是物流中斷。

整體來看，這起事件凸顯全球汽車製造商仍面臨供應瓶頸和週期性需求風險的雙重挑戰，即便整個產業正在透過優先生產高利潤車型和調整生產組合，來適應變化。

