安世半導體僵局似緩和 福斯汽車再獲晶片供應

（中央社台北8日電）荷蘭及中國的安世半導體爭端似有緩和跡象。路透社引述德國商報（Handelsblatt）表示，據歐洲最大車廠福斯汽車（Volkswagen）中國業務主管表示，在安世半導體晶片供應一度中斷後，已獲得首批安世的晶片。

路透社8日引述德國商報表示，福斯汽車中國董事會成員貝瑞德（Ralf Brandstatter）表示，美中達成協議後，中國商務部很快作出反應，並表示會發出短期特別出口許可，目前已經有初步出口。

貝瑞德又表示，這做法會維持多久取決於美中關係。福斯在中國的汽車生產沒有受到影響，但整體情況仍有不確定性。

荷蘭政府9月30日控制了中國企業聞泰科技的子公司安世半導體，安世半導體總部在荷蘭。中國政府於10月4日禁止安世半導體中國的產品出口。因安世半導體在荷蘭生產的晶片，大部分會運回中國封裝，之後再出口，中國政府的做法導致很多外國車企的晶片供應一度短缺。

安世半導體5日發表聲明表示，對美國當局暫停實施所謂的「關聯方規則」一年表示歡迎。該規則曾將美國出口管制限制，擴大至由美國實體清單上的實體持有50%或以上股份的實體。

安世是中國聞泰科技的全資子公司，而聞泰已於2024年12月被列入美國實體清單。「關聯方規則」可能會對安世造成影響。之後中國方面也表示，將根據具體情況允許出口。

供應感測器與顯示器給多家汽車大廠的德國歐摩威公司（Aumovio）7日表示，已獲得中國政府簽發的出口許可，得以出口安世半導體晶片。

近日外媒報導，若安世半導體在未來幾天恢復出貨，荷蘭政府願意最快下週擱置控制安世半導體的部長命令。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141108