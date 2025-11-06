安世半導體僵局持續 中國：荷蘭應承擔全責解決

（中央社台北6日電）安世半導體鬧分裂的僵局持續，荷蘭總部5日否認執行長張學政將復職，表示正在提供替代供應鏈方案，盡可能維持交付晶圓，並繼續暫停向中國工廠提供晶圓。中國商務部今天再向荷蘭喊話，指荷方應承擔全部責任，為安世半導體問題找到建設性解決方法。

安世半導體（Nexperia）官網5日更新公司動態，對美國當局暫停實施所謂的「關聯方規則」一年表示歡迎。該規則曾將美國出口管制限制擴大至由美國實體清單上的實體持有50%或以上股份的實體。安世是中國聞泰科技的全資子公司，而聞泰已於2024年12月被列入美國實體清單。「關聯方規則」可能會對安世造成影響。

安世荷蘭總部同時表示，歡迎中國方面承諾協助安世中國工廠及其分包商恢復出口，從而確保關鍵傳統晶片能夠持續供應全球市場。希望盡快了解有關放寬出口限制的條件、標準和程序的更多細節。

儘管如此，安世荷蘭總部重申，由於安世中國公司無視總部合法指令，無法監督中國工廠的產品何時交付。鑑於生產流程缺乏透明度和監管，無法保證自10月13日起從安世中國工廠交付的產品的智慧財產權、技術、真實性和品質標準。10月29日不得不宣布暫停向其中國工廠直接供應晶圓。

安世荷蘭總部還提到，安世中國公司未經正當理由或解釋擅自使用Nexperia中國實體的公司印章；建立未經授權的銀行帳戶並指示客戶向這些帳戶匯款；向客戶、分包商、第三方供應商和員工發送包含虛假訊息的未經授權信函。

安世荷蘭總部並強調，並未完全停止晶圓的出貨，正在提供替代供應鏈解決方案，以盡可能減少中斷並維持交付的連續性。安世所有其他生產基地（包括位於歐洲和亞洲其他地區的基地）均正常運作。

安世荷蘭總部還提到，注意到張學政復職CEO的傳聞和媒體猜測。公司確認，根據2025年10月7日企業商會的裁決，張學政已被暫停董事職務。因此，張學政不再擔任安世的CEO。

據陸媒界面新聞，中國商務部新聞發言人何亞東6日下午在例行記者會再次強調，荷方不當干預安世半導體內部事務的做法，造成了全球半導體產供鏈的動盪和混亂；荷蘭政府不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求，沒有展示出建設性態度和行動且升級全球供應鏈危機。對此，荷方應承擔全部責任。

他表示，中方本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，已及時批准中國出口商的相關出口許可申請，並對符合條件的出口予以豁免，努力促進安世半導體（中國）恢復供貨。

何亞東表示，中方希望，荷方從維護中荷、中歐經貿關係大局和產供鏈穩定與安全的角度出發，以負責任的態度與中方相向而行，停止干涉企業內部事務，為安世半導體問題找到建設性解決方法。

安世半導體生產的晶片廣泛用於汽車製造，安世有80%的晶圓在德國及英國製造，然後運往中國包裝及測試。有80%的安世晶片在中國加工及完成生產。

荷蘭9月30日援引一項冷戰時期的法律，以國家安全為由實質接管安世半導體以來，這家晶片巨頭爆發分裂爭端，嚴重影響出貨，已造成全球汽車供應鏈緊張。中荷多次磋商，迄今未解。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141106