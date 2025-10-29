安世半導體斷貨全球車廠急尋晶片 Nissan稱僅夠再撐幾天
（中央社東京/柏林29日綜合外電報導）中國禁止荷蘭安世半導體的產品出口，造成車用晶片供應吃緊問題加劇，令整體汽車製造業受到威脅。全球各大車廠急尋供貨及向供應商確認庫存，有車廠稱可能僅夠再撐幾天。
路透社報導，美國示警安世半導體（Nexperia）的中國母公司聞泰科技可能存在國家安全風險後，荷蘭政府9月接管安世，理由是其將技術轉移至聞泰構成疑慮。這引發北京禁止安世在中國生產的貨品出口。
由於汽車零組件廣泛使用安世的晶片，相關供貨因此吃緊，造成原本已受美國關稅和中國限制稀土出口所苦的汽車產業遭遇又一挑戰。
包括日本的日產（Nissan）和德國的賓士（Mercedes-Benz）等車廠都在想辦法解決晶片供應不確定的問題。日產表示，他們手中晶片只夠撐到11月首週，也就是僅剩幾天時間。
日本車廠本田（Honda）的發言人也說，他們昨天已暫停墨西哥1座工廠的生產工作，並已開始調整在美國和加拿大的產能。
1名巴西官員則表示，這場危機若持續，當地一些工廠可能在2至3週內被迫停工。
日產績效長（CPO）卡提葉（Guillaume Cartier）今天在東京舉行的日本移動展（Japan Mobility Show）上對媒體記者表示，他們的晶片供應到11月首週沒問題，但整體而言「這是一個大問題，我們目前還無法完全掌握全貌」。
卡提葉指出，汽車製造商雖已從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的晶片短缺學到教訓，而儲備晶片，但仍受制於供應商，包括較小業者；因此日產目前或許能掌握「首級」最大供應商貨源，但再往供應鏈下游就越難掌握。
賓士執行長康林松（Ola Kaellenius）也說，賓士雖在短期內供應無虞，但「我們毫無疑問正在世界各地密切尋找替代方案」。
康林松並指出，這次晶片危機與上次不同，根源在政治，因此將須透過政治方式解決。（編譯：張正芊）1141029
