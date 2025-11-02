安世半導體有望恢復出貨 公司盼穩定供應客戶
（中央社阿姆斯特丹2日綜合外電報導）荷蘭與中國之間關於安世半導體的控制權爭端引起各方重視，而美國和中國當局近日都發布聲明，擬取消對該公司晶片出貨的限制措施，安世半導體今天則說樂見這些消息。
路透社報導，母公司是中國晶片製造商聞泰科技（Wingtech）且總部設在荷蘭的安世半導體（Nexperia）還表示，目前公司重點是確保向客戶穩定供貨。
荷蘭政府指出，正持續跟中國和其他國家的政府以及業界就安世半導體「建設性發展方向」進行磋商。
安世半導體的產品被廣用於儀表板與空調系統等各種車用零件，在汽車半導體及特定晶片領域具有一定地位。
安世半導體的控制權爭端，已經引起世界各地汽車製造商擔憂。（編譯：陳彥鈞）1141102
