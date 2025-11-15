安世半導體爭端：中方明確表態 指責荷蘭「違背契約精神」

（德國之聲中文網）中國商務部周五（11月14日）抨擊荷蘭經濟部長（又稱經濟大臣）卡雷曼斯（Vincent Karremans）的言論。卡雷曼斯此前為荷蘭政府查封中國企業控股、總部位於荷蘭的芯片制造商安世半導體（Nexperia）進行辯護。幾天後，荷蘭高級官員將訪華討論如何解決這一爭端。

《衛報》周四（11月13日）刊登了對卡雷曼斯的采訪。卡雷曼斯表示，他對荷蘭在9月30日決定接管安世半導體一事“毫不後悔”。安世半導體生產大量用於汽車和其他電子設備的芯片。

荷蘭接管行動是出於對該公司中國母公司聞泰科技（Wingtech）的技術轉移擔憂。接管後，中國對該公司在中國生產的產品實施出口管制。這威脅到從德國到日本的汽車產業供應鏈。

中國商務部新聞發言人在一則“答記者問”的長篇聲明中，對卡雷曼斯的言論表示“極度失望和強烈不滿”。聲明詳述了荷蘭政府的“不當干預”。

聲明說：“荷方強行不當干預，並托管一個100%控股的私營企業99%的股份，這種違背契約精神、不明智沖動的行徑一石激起千層浪，才是造成全球半導體產供鏈動蕩和混亂的惡源。”

對此，荷蘭經濟部周五拒絕了路透社的置評請求。

談判桌上的核心議題

中國商務部的這份聲明是迄今為止北京對這一地緣政治與企業糾紛最明確的表態。這場沖突動搖了中荷關系。

安世半導體在荷蘭生產大量芯片。但這些歐洲生產的芯片中，有70%在中國進行封裝。

荷蘭經濟部高級官員代表團即將訪華，他們此行試圖尋找這場糾紛的妥協方案。

代表團預計將與中國商務部官員會面。中國商務部近日要求荷蘭政府撤銷對安世半導體的接管，並要求其他歐盟國家向海牙施壓，促使其讓步。

談判桌上的核心議題包括：安世半導體荷蘭公司拒絕向其中國封裝工廠運輸晶圓；以及荷蘭法院以管理不當為由，暫停該公司前CEO、聞泰科技創始人張學政的職務。

中國商務部周五表示，已通過向民用芯片進行出口豁免來緩解供應鏈危機。但警告全球半導體供應鏈仍十分脆弱，因為荷蘭方面“沒有解決問題的實際行動”。

聲明指責安世半導體荷蘭公司“拒絕向中國企業提供晶圓、發律師函阻止中國代工廠對外供貨，導致不少車企仍面臨斷供風險，將一家企業的內部矛盾升級成全球範圍半導體產供鏈的系統性風險”。

聲明最後敦促海牙方面赴華時“帶著建設性方案來，而不是做做樣子、舊調重彈；奔著解決問題來，而不是創造新的問題和矛盾”。

（路透社）

