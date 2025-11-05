安世半導體爭議波及日產汽車 Rogue車型減產

（中央社東京5日綜合外電報導）知情人士透露，由於荷蘭安世半導體公司（Nexperia）的晶片供應短缺，日產汽車（Nissan）九州廠自下週起減產暢銷車款Rogue休旅車，這是最近安世外交爭議效應下又一起案例。

路透社報導，知情人士表示，日產計劃自11月10日當週起，在九州工廠減產約900輛Rogue車型。

據指出，因使用Nexperia晶片的零件供應繼續受到影響，日產也在檢討九州廠17日當週的產量規劃。

日產表示，目前情勢仍變化中，公司正密切關注相關進展。「一旦供應穩定下來，我們會迅速恢復生產，並盡量減少對客戶交車的影響。」

Rogue車款在日本和英國的型號名稱為「X-Trail」，去年在美國的銷售量接近24.6萬輛，是日產在美國最暢銷車款。日產汽車也在美國田納西州士麥納市（Smyrna）生產Rogue車型。

安世半導體在2019年由中國公司聞泰科技（Wingtech）全資收購，今年9月荷蘭政府因擔心安世會將技術移轉給母公司聞泰，而接管了安世，撤換安世的中國籍高管；中國則禁止了安世晶片產品出口。美國已將聞泰科技列為潛在的安全風險。（編譯：紀錦玲）1141105