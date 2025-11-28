安世半導體籲協助恢復供應鏈 中國子公司無回應

（中央社荷蘭奈美恩27日綜合外電報導）荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）今天發出公開信，敦促中國子公司協助恢復正常生產。安世半導體的供應鏈因荷蘭政府9月接管公司而中斷。

路透社報導，安世半導體荷蘭公司在公開信中表示，已多次嘗試恢復對話，但始終未能收到中國子公司的回應。

安世半導體製造數十億顆簡單但廣泛應用於汽車與其他電子產品的晶片，供應短缺已威脅到汽車供應鏈，導致生產放緩甚至停產。安世半導體主要在德國漢堡製造晶圓，之後運往中國東莞市封裝，再送交客戶。

荷蘭政府於9月30日接管總部設於荷蘭、但由中國聞泰科技（Wingtech）持有的安世半導體，表示此舉是必要之舉，目的在防止前執行長將歐洲業務從目前的荷蘭基地轉移至中國。

作為回應，北京當局於10月4日停止安世半導體的成品出口，這項措施之後部分鬆綁。

另外，在公司被接管後，安世半導體中國子公司宣布不再受到歐洲管理層控制；10月26日，歐洲方面以未收到付款為由停止運送晶圓。

中國商務部長王文濤與歐洲聯盟（EU）主管貿易事務的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）昨天通話後，中國方面推動由企業主導解決爭端。

不過，安世半導體在公開信中指出：「安世半導體已反覆、多次嘗試，採取正式與非正式方式，透過電話、電子郵件與提議會議等直接聯繫方式，與在中國的實體重新建立對話。」

信中補充道：「令人遺憾的是，安世半導體沒有收到任何有意義的回應。」（編譯：張曉雯）1141128