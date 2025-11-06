安世半導體：中國造 不擔保！

（德國之聲中文網）安世半導體（Nexperia) 荷蘭方面周四（11月6日）宣布，不能再保證在10月13日之後在中國進行進一步加工的半導體是正品，並且符合質量要求。同時，安世半導體表示對解決這場危機持樂觀態度。

該公司進一步解釋說，在其他國家的工廠仍在按計劃運行。安世半導體主要在歐洲制造芯片，然後將它們運往中國的一家工廠以及馬來西亞和菲律賓的工廠進行後續加工。然而，安世半導體所有芯片中，有70%是在中國東莞的工廠進行封裝和測試的。

荷蘭政府已於9月底接管了對這家芯片制造商的控制權，理由是擔心核心技術轉移給其中國母公司聞泰科技（Wingtech）。這場圍繞安世半導體控制權的爭議（該公司生產大量用於電子元件的基礎芯片）導致了供應短缺，並向全球汽車制造商發出了警報。

11月6日當天，德國《經濟周報》（Wirtschaftswoche）報道說，德國汽車和機械制造企業雲集的巴符州，已有6家企業向該州勞工局提出了“短時工作津貼”(Kurzarbeit)申請。出於信息保護，該州勞工局沒有透露這6家公司的名稱，但指出這些公司臨時縮短工時、避免裁員之舉與目前圍繞安世半導體芯片供應短缺有關。

作者: 德正（法新社、路透社）