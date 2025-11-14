安世半導體.停小額免稅.限制華為中興 歐中關係分歧頻現

示意圖／shutterstock達志影像

荷蘭與中國在涉及「安世半導體」經營權的爭議上，遲遲無法獲得解決，導致德國車廠與荷蘭暖氣公司等大批製造商，陷入晶片原料缺貨的陰霾。荷方雖然下周將派員赴中磋商，但結果如何仍難料。此外，歐盟將會提前兩年取消小額包裹免稅政策，同時考慮限制華為和中興的電信設備使用，對於中資電商與中國高科技廠帶來負面影響，令雙邊關係蒙上陰影。但歐中雙方仍在爭議中持續對話，包括周四於布魯塞爾舉行第十三屆中歐論壇，德國副總理兼財長也計畫下周率團訪問中國。

荷蘭暖氣公司Remeha NL商務發展經理 瑞奇布諾斯（Rick Bruins）：「沒有晶片，就沒有汽鍋、沒有熱泵，也不會有溫度自動調節器。」

對荷蘭這家專營住宅與商用供暖系統的公司來說，近來最讓人頭痛的問題，就是無法取得自家產品主機板上需要的「安世半導體」晶片，導致公司的產線被迫停擺。

陷入同樣困境的還有德國車廠。

德國汽車研究中心中國事務總監費蓓婭（Beatrix Keim）：「總體來說，這是一個嚴重的問題，因為安世半導體供應大量的製造商，不僅是福斯，也不僅在歐洲，還在美國。他們需要來自中國的零件。」

由於荷蘭與北京當局關於安世半導體的爭議，遲遲無法獲得解決，儘管中方已經同意讓安世半導體的中國封裝廠可以出口產品，但歐洲廠的晶圓卻始終未能到位，導致不少安世半導體的客戶，只好繞過這家公司歐洲部門與中國封裝廠之間的爭端，選擇直接從安世的歐洲工廠採購晶圓，再自行運往中國進行最終封裝，藉此避免產線出問題。

但這種解決方法只適合大型跨國企業，更多的中小型合作廠商無法承擔相應增加的成本。

荷蘭經濟部長 卡雷曼斯（Vincent Karremans）：「我們正就中國對該公司(安世半導體)施加的措施，與中方進行接觸。」

為了能進一步解決彼此的爭議，荷蘭經濟部長周四(11月13日)證實，下周將派出政府代表團前往北京與中方磋商，尋求雙方都能接受的解決方案。

而爭議焦點，包括荷蘭當局所憂心並因此接管安世半導體控制權的技術轉移議題，以及安世中國封裝廠試圖「整碗端去」承攬所有業務，還有北京當局能否確保安世中國廠全面恢復出口等。

中國大陸商務部發言人 何亞東：「我們希望荷方展現與中方合作的誠意，盡快提出實質性、建設性，解決問題的方案，並採取實際行動。」

但中國與歐洲之間的經貿爭議，還不只有安世半導體。

上海東方衛視主播：「追隨美國，歐盟也要對小額包裹徵稅了。」

歐洲財政部長週四(11月13日)已達成共識，確定將提前2年，結束線上購物150歐元內可以免稅入境的「小額豁免」（de minimis）制度。這恐將對Shein、Temu，以及阿里巴巴旗下的全球速賣通等中資跨境電商平台，帶來較大的負面影響。

因為據歐盟統計，去年進口的46億個小額包裹中，超過九成都來自中國。今年5月歐盟當局就曾宣告，計畫2028年取消小額豁免制度。但大量歐盟在地零售商指控小額豁免造成不公平競爭，當局因此決定提前，接下來只要經過歐洲議會拍板，最快明年第一季就會取消小額豁免。歐洲各界普遍歡迎相關作法。

TVB主播：「據報歐盟委員會考慮採取措施，要求歐盟成員國在移動通訊網絡中，逐步移除中國電訊設備商華為和中興通訊的產品。」

除了Shein、Temu之外，華為、中興也成為歐盟提高防備的對象之一。

彭博周二(11月11日)報導指出，歐盟執委會正研擬強制27個會員國，從電信網路中汰除高風險的華為與中興通訊設備，同時研擬要限制中國供應商進入固網市場。甚至還傳出歐盟考慮對非歐盟國家施壓，讓他們別用中國設備，或者透過停發「全球門戶」補助款給購買華為設備的非歐盟國家，藉此來推進政策。

歐洲在地電信設備商對相關作法反應正面，諾基亞的股價在消息傳出後，一度大漲5%，愛立信則漲3.7%。

中國大陸外交部發言人 林劍：「在沒有法律依據和事實證據的情況下，以行政手段強行限制，其至禁止企業參與市場，嚴重違反市場原則和公平競爭規則。」

實際上，歐盟早在2020年就曾經建議會員國，避免在網絡系統使用高風險供應商，但相關建議沒有強制力。這回歐盟執委會計畫推出的新規，將對拒絕執行的會員國處以罰款。

相關規定對於早已禁用華為、中興等高風險中國供應商的瑞典、波蘭、捷克等國家來說沒有影響；至於德國、法國等已經對相關網絡設備安全性進行嚴格審查的國家來說，影響也不大。但對於西班牙和希臘等至今允許使用華為與中興設備的國家來說，不樂見有強制性規定。電訊營運商也不希望因此增加營運成本。

中國大陸外交部發言人 林劍：「個別國家強行移除中國電訊企業的優質安全的設備，不僅遲滯自身技術發展的進程，還造成巨額的經濟損失。」

德國財長兼副總理 克林拜爾：「很顯然，這些也正是歐洲最關心的問題：關於競爭力，關於原料，尤其是稀土。稀土議題近幾週來一直是討論的焦點。此外，宏觀經濟情勢也至關重要。」

儘管歐盟與中國在經貿與高科技議題上有不少的爭議點，但雙方的溝通管道仍持續。

上任才剛滿半年的德國副總理兼財長，下周將帶領包含德國銀行與保險公司組成的小型代表團，啟程訪問中國。

由於此前德國外長計畫訪問中國，卻因為中方只安排了兩國外長會談，成效太低而遭德方緊急喊停。因此這趟副總理的中國行，將成為德國政府新領導團隊，第一位「登陸」的官員，外界期待他此行能修補甚至推進雙邊關係。他受訪時強調，會談重點將放在稀土與供應鏈。

此外，第十三屆中歐論壇週四也在布魯塞爾召開，中國駐歐盟使團大使在致詞時呼籲歐盟，雙方應妥善處理經貿分歧摩擦。

