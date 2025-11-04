安世半導體：北京批荷蘭「一意孤行」 德國公司受影響

（德國之聲中文網）圍繞安世半導體（Nexperia）爭議，本周二（11月4日），中國商務部稱，中方已於11月1日宣布將對符合條件的出口予以豁免，並努力促進安世（中國）恢復供貨。“但荷方繼續一意孤行，且無解決問題實際行動”。

中國商務部稱，安世（荷蘭）10月26日宣布停止向安世（中國）供應晶圓，導致後者無法正常生產，“對此，荷方應承擔全部責任”。

荷蘭：對話仍在進行

荷蘭經濟事務部一名發言人周二向路透社表示，兩國政府間的對話仍在進行中。“我們與中國有關部門以及我們的國際伙伴保持聯系，以實現對Nexperia以及我們的經濟有建設性的解決方案。”

廣告 廣告

Nexperia芯片大多數在歐洲生產，但七成在中國封裝。

部分為中國國有的聞泰科技於2018年以36億美元收購了Nexperia。

今年9月30日，荷蘭政府以國家安全為由，接管了Nexperia。Nexperia前CEO、聞泰科技創始人張學政被停職。

歐美此前稱取得進展

上周，美國總統特朗普與中國國家主席習近平會晤後，白宮宣布北京“將采取妥善措施確保Nexperia在華工廠恢復貿易”。

本周一，歐盟貿易專員塞福科維奇（Maros Sefcovic）表示，有荷蘭和中國政府參與的Nexperia相關談判“取得了進展”，但沒有透露細節。

德國博世公司芯片不足

與此同時，德國汽車零配件供應商博世（Bosch）公司因芯片供應不足，生產或受到影響。該公司在安斯巴赫和薩爾茨吉特的工廠向當地勞工局申請了 “短時工作”，即在有需要的情況下，縮短員工工作時間。

博世一名發言人表示：“我們的專家團隊正在與Nexperia緊密交換意見，這是我們電子零部件的供應商之一。此外，我們也在與受影響的客戶以及其他供應商、上一環節供應商保持溝通。”

“目前的情況仍對我們構成很大的挑戰”，他表示。為降低對生產造成的影響，博世公司也在利用其它供貨來源。

（路透社、德新社、美聯社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正