安世晶片出口解禁 中商務部：盼歐盟促荷方糾正錯誤

中國商務部今天(9日)表示，已對用於民用的安世半導體(Nexperia)晶片解除出口管制，此舉將有助於緩解汽車製造商的供應短缺問題。這是北京方面迄今為止釋放的最強信號，表明將緩解對全球汽車產業帶來壓力的晶片出口限令。

安世半導體為車用基礎晶片製造商，總部位於荷蘭，母公司為中國聞泰科技。

中國商務部並未具體說明其對「民用」的定義，但此前德國和日本公司已發表聲明稱，安世半導體在中國製造的晶片已恢復交付。

然而，在安世半導體所有權和營運爭端解決之前，中國與荷蘭的雙邊關係，甚至與歐盟的關係可能​​仍將保持緊張。

荷蘭政府於9月30日接管安世半導體，理由是其母公司聞泰科技計劃將該公司在歐洲的生產轉移到中國，此舉將對歐洲經濟安全構成威脅。

中國隨即下令禁止該公司的晶片成品出口，這些晶片大多在中國封裝。但北京上週表示，在美國總統川普(Donald Trump)和中國國家主席習近平於10月30日會晤後，將開始接受豁免申請。

中國商務部多次表示，中國正在保護全球晶片供應鏈，而荷蘭方面卻未能採取行動解決爭端。

根據中國商務部今天發布的聲明，中方希望歐盟「進一步加強」對荷方的敦促，撤銷對安世半導體的接管。該部補充說：「中方歡迎歐盟繼續發揮影響力，敦促荷蘭盡快糾正其錯誤行為。」(編輯：許嘉芫)