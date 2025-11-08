安世晶片禁令放寬 北京：荷蘭應從源頭恢復供應穩定

（中央社記者張淑伶上海8日電）中國已開始部分恢復安世半導體的晶片出口，但中國商務部今天表示，荷蘭方面應從源頭上迅速且有效恢復全球半導體供應鏈穩定，並停止用行政手段干涉企業。中方同意荷蘭經濟部派員到中國磋商。

安世半導體（Nexperia）鬧分裂僵局露曙光，荷蘭政府當地時間6日發表聲明，經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）表示，荷蘭對中方宣布將恢復安世半導體中國工廠的供貨表示歡迎。鑑於與中國當局的會談富有建設性，荷蘭相信，未來幾天內，來自中國的晶片將能送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。

根據中國商務部網站，其發言人今天表示，注意到這項聲明，但截至目前尚未見到荷方在停止侵害中國企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面的實際行動。

這名發言人說，中方本著對全球半導體供應鏈穩定與安全的負責任態度，已於11月1日宣佈對符合條件的相關出口予以豁免，而造成當前全球半導體供應鏈混亂的「源頭和責任」在荷方。

他說，中方希望，荷方表態不能只停留在口頭上，應盡快實質性提出建設性方案並採取實際行動，從源頭上迅速且有效恢復全球半導體供應鏈穩定，以及停止用行政手段介入並干涉企業內部事務，推動安世半導體問題早日解決。

他表示，中方同意荷經濟部派員到中國磋商的請求。

荷蘭與中國就安世半導體的所有權和控制權發生爭端，導致晶片供應短缺，造成全球汽車供應鏈大亂。

荷蘭官員9月已實際接管總部位於荷蘭的晶片製造商安世半導體，這家公司由中國企業聞泰科技持有，而聞泰則被認為受北京政府支持。中國政府10月4日採取反制措施，禁止安世中國工廠相關產品出口。汽車製造商警告，因這些晶片是車載電子系統關鍵零組件，可能導致生產中斷。

中國國家主席習近平與美國總統川普達成貿易協議後，中國政府日前宣布，部分晶片將可獲出口禁令豁免。根據外電7日報導，德國汽車零組件供應商指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。（編輯：陳鎧妤）1141108