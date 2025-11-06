安世：無法保證10月13日後在中國所生產晶片品質

（中央社阿姆斯特丹6日綜合外電報導）荷蘭安世半導體公司（Nexperia）今天表示，預期能夠解決公司控制權危機，但同時警告客戶，無法保證10月13日之後在中國生產的產品為正品，或符合品質標準。

路透社報導，這家荷蘭公司指出，其他國家的廠區運作正常。荷蘭政府9月30日接管安世，而中國政府自10月4日開始禁止其產品出口，導致安世廣受汽車製造商採用的晶片出現短缺。

安世在聲明中表示，歡迎根據美中協議，未來一年內公司不會受到美國出口限制。中國方面則表示，將會按個案審查允許產品出口。

安世指出，安世中國母公司聞泰科技受美國限制影響，創辦人張學政10月7日被荷蘭法院停止其安世執行長職務，並強調與此相反的報導並不正確。

雖然安世的多數晶片在歐洲生產，但有7成產品在中國封裝後銷售給經銷商。該公司中國分支已經表明，將獨立於荷蘭公司的控管，並稱庫存足以供應客戶至2025年底，同時將尋找其他獲取晶片的方式。

這家荷蘭公司表示，「我們仍然全力投入在中國的營運」，並強調已有團隊積極尋找其他方案，以確保未來產品能「以可持續的方式」供應。而安世其餘3成產品，目前則從馬來西亞及菲律賓完成封裝和出貨。（編譯：陳政一）1141106