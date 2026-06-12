安以軒助陣A-Lin拍MV 淚吐〈一個人〉心聲

「金曲歌后」A-Lin推出新歌〈一個人〉MV，邀來暌違10年沒在螢光幕前現身的安以軒擔任女主角助陣。而安以軒2017年嫁給澳門富商陳榮煉後淡出演藝圈，2024年陳榮煉因捲入非法賭博案遭判入獄13年，安以軒這幾年行蹤相當低調，如今重返螢光幕前，引起外界熱議。

A-Lin跟安以軒私下有逾15年私交，當年透過共同朋友安鈞璨介紹認識，2人一拍即合，相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。安以軒過往作品以往都是電視跟電影為主，鮮少接拍MV，暌違長達10年之久，卻選擇以〈一個人〉MV再次出現在螢光幕前，看得出來她們深厚好交情。

安以軒表示當初聽到〈一個人〉的Demo時，就被歌曲感動淚如雨下，也因此希望這首歌能透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。由於安以軒已經很久沒有演出，一度擔心演技生疏不容易入戲，團隊特別安排單獨的空間讓她培養情緒，不過拍攝時安以軒一開拍幾乎一秒入戲，演技依舊精湛，好友夏于喬也專程來探班，陪安以軒對戲，2人也在絕佳的默契之下，讓拍攝進度超前。