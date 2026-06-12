安以軒回來了！消失螢光幕10年 與A-Lin私下交情曝光
A-Lin近期好消息不斷，不僅擔任金曲獎主持人，〈幸福在歌唱〉也入圍金曲獎年度歌曲與台北電影獎最佳原創電影歌曲獎，而她又推出新單曲〈一個人〉，唱出每個在人群裡安靜逞強的人，再次透過歌曲陪伴每個總是把脆弱藏起來的靈魂。歌曲由同為金曲歌后的戴佩妮創作，MV則找來10年沒有在螢光幕前現身的安以軒擔任女主角，也揭開她與A-Lin超過15年的好交情。
原來A-Lin與安以軒透過共同好友安鈞璨介紹認識已經超過15年，兩人一拍即合，相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。安以軒的作品以往都是電視跟電影為主，鮮少接拍MV，暌違這麼長的一段時間，選擇以〈一個人〉MV再次出現在螢光幕前，自然可以看出兩人的好感情。安以軒也表示，當初聽到Demo就被歌曲感動淚如雨下，也因此更希望這首歌能透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。
由於安以軒已經很久沒有演出，一度擔心演技生疏不容易入戲，團隊特別安排了單獨的空間讓她培養情緒，不過拍攝當天在安以軒第一顆鏡頭一出來，團隊就已經很清楚根本不用擔心，安以軒幾乎一秒入戲，演技直接到位。當天安以軒的好姐妹夏于喬也專程來探班，在鏡頭外陪安以軒對戲，兩人也在絕佳的默契之下，讓拍攝進度超前。此外，攝影師余靜萍安排安以軒與A-Lin隔著透明玻璃，彼此成為疊影的方式拍攝對嘴，彷彿是兩個不同的個體在同一個世界裡看見彼此。
〈一個人〉的誕生源自一次意外的機場相遇。當時A-Lin與戴佩妮在同地轉機，卻碰上班機大延誤，兩人歷經一整夜的等待。過程中A-Lin談起自己一直很期待有機會與戴佩妮合作，而這份期待也讓戴佩妮想起了一首珍藏已久的作品。當她將歌曲分享給A-Lin後，A-Lin立刻被作品深深吸引，雙方一拍即合，也促成了〈一個人〉這次難得的合作。
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