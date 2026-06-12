安以軒富尪遭判13年後露面了 被好友A-Lin喚起「一個人」心境淚崩

【緯來新聞網】A-Lin推出單曲〈一個人〉，唱出每個安靜逞強的人，由好友戴佩妮創作，MV則由導演林書宇執導、余靜萍掌鏡。驚喜的是女主角安以軒，她在2017年嫁給澳門富豪陳榮煉後幾乎淡出演藝圈，不過都會分享家庭生活，但後來先生捲入非法賭博案、遭判入獄13年，她的行蹤變得低調，這次因力挺A-Lin而復出，也是暌違10年之作，同時揭開兩人超過15年的交情，原來是透過安鈞璨介紹而識。

A-Lin（左）和安以軒其實是好友。（圖／索尼音樂提供）

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〈一個人〉的誕生源自一次意外的機場相遇，當時A-Lin與戴佩妮在同地轉機，卻碰上班機大延誤，兩人歷經一整夜的等待。過程中，A-Lin談起一直很期待有機會與戴佩妮合作，讓她想起一首珍藏已久的作品，將歌曲分享後，A-Lin立刻被作品深深吸引，雙方一拍即合。



這次唯一的演員、扛起MV主軸的女主角，A-Lin特別請來睽違近10年沒在螢光幕前演出的安以軒，兩人透過共同朋友安鈞璨介紹、認識已經超過15年。她們一拍即合、相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。安以軒的作品以往都是影視為主，鮮少接拍MV，睽違了這麼長的一段時間，選擇以〈一個人〉MV再次回歸，可見兩人的好交情。

安以軒睽違10年復出螢光幕。（圖／索尼音樂提供）

安以軒表示，當初聽到〈一個人〉的demo時就感動淚如雨下，因此希望這首歌能透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。由於已經很久沒有演出，她一度擔心演技生疏不容易入戲，團隊特別安排單獨的空間讓她培養情緒。



不過拍攝當天，她幾乎一秒入戲，且好姐妹夏于喬也專程來探班，在鏡頭外陪安以軒對戲，兩人在絕佳的默契之下，讓拍攝進度超前。此外，攝影師余靜萍安排安以軒與A-Lin隔著透明玻璃，彼此成為疊影的方式拍攝對嘴，彷彿是兩個不同的個體在同一個世界裡看見彼此，兩人在眼神交流的那刻，真情流露讓工作人員被感動。

A-Lin（左）和安以軒一同拍MV。（圖／索尼音樂提供）

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