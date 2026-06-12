安以軒消失螢光幕10年回來了 無預警主演A-Lin 新歌MV

【記者林丞偉／台北報導】金曲歌后A-Lin今年接下第37屆金曲獎典禮主持棒，正在備戰的她，搶「鮮」推出新歌《一個人》，唱出每個在人群裡安靜逞強的人，再次透過歌曲陪伴每個總是把脆弱藏起來的靈魂，MV女主角更是驚喜邀來婚後淡出螢光幕10年的戲劇女神安以軒。

安以軒睽違多年再度現身螢光幕，驚喜主演天生歌姬A-Lin新歌《一個人》MV，一上架立刻掀起網友熱議。不少人驚呼她凍齡功力驚人，「根本跟以前長一樣」、「歲月完全忘了帶走她的膠原蛋白」，更有大批劇迷在留言區瘋狂洗版一句經典台詞：「光晞不能捐！」讓不少年輕網友看得滿頭問號。

廣告 廣告

其實，「光晞不能捐」早已成為華語偶像劇圈最知名的迷因之一，出自2009年紅遍兩岸三地的經典偶像劇《下一站，幸福》。劇中安以軒飾演的慕橙，兒子小樂因意外急需輸血，醫生當場表示「直系血親不能輸血」，避免產生嚴重排斥反應。

當時由吳建豪飾演的男主角任光晞，以及吳慷仁飾演的拓也，都爭相表示願意捐血救人。為了守住多年來隱瞞的身世秘密，不讓眾人發現光晞其實就是小樂的親生父親，慕橙情急之下脫口大喊：「光晞不行！他不能捐！」

沒想到這段原本充滿戲劇張力的橋段，多年後竟被網友瘋狂二創、惡搞，衍生出無數迷因版本，「光晞不能捐」更成為網路世代共同記憶。去年F4成員吳建豪話題再起後，這個經典老梗也再度翻紅，如今隨著安以軒相隔10年重返螢光幕，瞬間勾起大批觀眾青春回憶，讓《下一站，幸福》再度衝上話題熱搜。

而比起劇情本身，更讓網友震驚的是安以軒的逆天狀態。不少人看完MV後紛紛留言表示：「根本沒變老」、「還是當年的慕橙」、「時間是不是對她特別偏心」，甚至有人笑稱：「看到安以軒，又想起光晞不能捐了！」意外讓這句塵封17年的經典台詞，再次成為全網熱議焦點。

《一個人》MV由曾獲金馬獎和台北電影節肯定的導演林書宇執導，以及獲得金馬、金鐘、香港金像獎、台北電影獎最佳攝影的余靜萍掌鏡，MV拍攝當天剛好巧遇第37屆金曲獎入圍名單發布記者會，導演林書宇與Ａ-Lin分別都獲得入圍肯定，讓現場十分歡樂。

導演林書宇透過劇情轉折，讓情節翻轉，呈現不同於以往的情歌劇情。透過余靜萍的鏡頭，用最少的演員、最日常的狀態，讓整支充滿女性溫柔、細膩、又帶著孤獨與倔強的情感，透過畫面很有溫度的傳達出來，讓人感動。

A-Lin再次透過歌曲陪伴每個總是把脆弱藏起來的靈魂。索尼音樂提供

此次唯一的演員、扛起MV主軸的女主角，特別出動睽違近10年沒在螢光幕前演出的安以軒，才讓大家驚訝發現，A-Lin原來和安以軒是超級好朋友！原來兩人透過共同朋友安鈞璨介紹認識已經超過15年，兩人一拍即合，相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。

安以軒的作品以往都是電視跟電影為主，鮮少接拍MV，睽違了這麼長的一段時間，選擇以《一個人》MV再次出現在螢光幕前，自然可以看出兩人的好交情。安以軒表示，當初聽到《一個人》的Demo時，就被歌曲感動淚如雨下，也因此更希望這首歌能透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。

A-Lin與安以軒眼神交流真情流露。索尼音樂提供

由於安以軒已經很久沒有演出，一度擔心演技生疏不容易入戲，團隊特別安排了單獨的空間讓她培養情緒；不過拍攝當天在安以軒第一顆鏡頭一出來，團隊就已經很清楚根本不用擔心，安以軒幾乎一秒入戲，演技直接到位。

當天安以軒的好姐妹夏于喬也專程來探班，且在鏡頭外陪安以軒對戲，兩人也在絕佳的默契之下，讓拍攝進度超前。此外，攝影師余靜萍安排安以軒與A-Lin隔著透明玻璃，彼此成為疊影的方式拍攝對嘴，彷彿是兩個不同的個體在同一個世界裡看見彼此，兩人在眼神交流的那刻，真情流露，當下所有工作人員都被這種女人最溫柔的power撼動。

相關新聞 : 幕後祕辛！安以軒一個人的孤寂辛酸 獨扛一家子4年半神祕生活

安以軒幾乎一秒入戲，演技精準到位。索尼音樂提供

A-Lin與安以軒一拍即合，相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。。索尼音樂提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

傅子純遺孀痛憶老公「雨男」稱號 細數貼心舉動心碎喊：真的好想你

命理師揭「愛莉莎莎吸金」祕密！新戀情對了...但恐單身命

投資人逢低買進科技類股 美國股市開高

