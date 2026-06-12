富商老公涉賭遭判13年刑期！安以軒罕見露面 淚揭「一個人忍耐心聲」
安以軒近年因老公陳榮煉涉賭入獄而鮮少公開露面，生活相當低調的她，帶著2個孩子在台北住家深居簡出，一個人扛起家計重擔，如今為了力挺相識超過15年的好友A-Lin，安以軒特別跨刀演出新歌〈一個人〉MV，也是她暌違近10年再度現身螢光幕前，引發外界關注。
暌違10年復出 力挺15年歌后好友
A-Lin全新單曲〈一個人〉由金曲歌后戴佩妮操刀創作，MV則集結金獎團隊打造，由入圍本屆金曲獎最佳MV導演的林書宇執導，並由金獎攝影師余靜萍掌鏡。製作團隊特別邀請久未公開演出的安以軒擔任女主角，意外揭開她與A-Lin長達15年的深厚情誼。兩人透過已故藝人安鈞璨牽線認識，多年來一路相互陪伴，見證彼此人生不同階段的重要時刻。
〈一個人〉的誕生，源於A-Lin與戴佩妮一次意外的機場相遇。當時兩人在轉機途中碰上班機延誤，被迫在機場度過漫長一夜。聊天過程中，A-Lin提到一直希望能與戴佩妮合作，這番話也讓戴佩妮想起一首珍藏已久的作品。當她分享給A-Lin試聽後，立刻獲得青睞，雙方一拍即合，促成這次難得合作。歌曲描繪介於友情與愛情之間的曖昧情感，刻畫人們在猜測與等待中的脆弱與不安。
一聽Demo淚崩 安以軒一秒入戲
談及接演契機，安以軒坦言，第一次聽到〈一個人〉Demo時便深受感動，甚至忍不住落淚。她認為每個人生命中都曾經歷過孤單與等待，因此希望透過影像將這份情感真實呈現。由於已有多年未演戲，她原本擔心自己狀態不如以往，還特別請團隊安排獨立空間培養情緒。
不過正式開拍後，安以軒展現驚人實力，首顆鏡頭便迅速進入角色，讓工作人員瞬間放下心中大石。拍攝當天，好姐妹夏于喬也特地前來探班，並在鏡頭外陪她對戲，兩人默契十足，讓拍攝進度大幅超前。
玻璃疊影對望 真情流露感動全場
MV中最令人印象深刻的一幕，莫過於安以軒與A-Lin隔著透明玻璃對嘴演出的畫面。攝影師余靜萍巧妙運用疊影手法，讓兩人彷彿身處同一個世界卻各自孤獨，在眼神交會瞬間流露最真摯的情感。那份女性特有的溫柔與堅韌，也深深感染現場工作人員，成為整支MV最動人的篇章之一。A-Lin則表示，希望透過〈一個人〉獻給所有曾經習慣孤單、習慣忍耐，卻依然勇敢面對生活的女性。
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