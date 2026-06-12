安以軒消失10年首露面！45歲「凍齡美貌」掀回憶殺

娛樂中心／楊佩怡報導

台灣女星安以軒2017年風光嫁給身價百億的德晉集團主席陳榮煉，婚後便淡出演藝圈。然而，陳榮煉2022年初因涉及非法經營賭場與洗錢等罪名遭捕，判有期徒刑13年，老公入獄服刑後，安以軒獨自在台照顧一對兒女。近日，因出演金曲歌后A-Lin的MV女主角，再次走進觀眾視野，45歲的她「真實樣貌」驚呆大批網友。





中國富商尪涉洗錢重判13年！安以軒消失10年首露面「45歲真面目」曝光

安以軒富商尪涉34罪嫌，遭重判13年。（圖／翻攝自安以軒臉書）

安以軒消失10年首露面

安以軒自嫁入豪門後，變淡出大眾視野。而中國富商老公因涉及澳門賭場非法經營等34項罪名，經法院判決需服刑13年。自丈夫入獄後，安以軒便帶著孩子回到台灣生活，並專注於家庭與照顧子女。今（12）日，消失螢光幕多年的她，正式公開露面，為了力挺閨蜜歌后 A-Lin 的新歌《一個人》，跨刀擔任該曲 MV 的女主角。這也是她自2016年後，相隔10年再度參與 MV 拍攝。

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中國富商尪涉洗錢重判13年！安以軒消失10年首露面「45歲真面目」曝光

安以軒淡出螢光幕10年，近日驚喜出演A-Lin新歌女主角。（圖／翻攝自YouTube@A-Lin官方專屬頻道）

出演MV女主角 45歲真面目曝光

從MV中可以看見，45歲的安以軒依然保持著驚人的凍齡美貌和迷人氣質。她的皮膚狀態極佳，細膩光滑，歲月似乎沒有在她的臉上留下過多的痕跡。眼神依舊清澈靈動，充滿了神采；其氣質更加成熟優雅，散發著一種自信和穩重的魅力。安以軒這次參與MV演出被視為她重返螢光幕的第一步，也引起了廣大網友關注。

中國富商尪涉洗錢重判13年！安以軒消失10年首露面「45歲真面目」曝光

安以軒45歲凍齡美貌驚呆網友：「安以軒穿越時空耶」。（圖／翻攝自YouTube@A-Lin官方專屬頻道）

驚喜現身驚呆粉絲：都沒有變

安以軒的凍齡美貌曝光後，掀起大批網友熱議，「安以軒穿越時空耶」、「安以軒幾百年年前沒出來，太扯了」、「可惜近年少見安以軒的作品，希望她能多多出演～」、「安以軒耶!!看起來還是跟以前一樣歲月幾乎完全沒留下痕跡」、「好久沒看到安以軒了 真的期待她復出演戲」、「竟然是安以軒！」、「是慕橙！！！她為什麼還是那麼美 都沒有變」。





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