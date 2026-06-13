安以軒苦熬富尪遭判入獄13年低谷 為A-Lin復出「淚如雨下」

安以軒拍〈一個人〉MV。索尼音樂提供



安以軒2017年3月嫁給陳榮煉，陳榮煉2022年1月被控不法經營賭博、詐騙和洗黑錢等34項罪名，遭判13年徒刑，她也因此消失螢光幕前，帶著兒女搬回台灣，她睽違近10年復出，為A-Lin新歌〈一個人〉擔任MV女主角，她表示一聽到Demo時就被感動到淚如雨下，希望這首歌能透過MV把「每個人都曾經歷過1個人的時刻」的情境真實留下。

〈一個人〉由戴佩妮創作，MV則由剛入金曲獎最佳MV的導演林書宇執導、金獎級攝影師余靜萍掌鏡。由於安以軒已很久沒有演出，一度擔心演技生疏不容易入戲，團隊特別安排了單獨的空間讓她培養情緒，不過拍攝當天她幾乎一秒入戲，演技直接到位，好姐妹夏于喬也專程來探班，且在鏡頭外陪她對戲。

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A-Lin（左）、安以軒是超級好朋友。索尼音樂提供

A-Lin原來和安以軒是超級好朋友，2人透過安鈞璨介紹認識已超過15年，相知相惜、一路陪伴彼此走過人生不同階段。安以軒鮮少接拍MV，她選擇以〈一個人〉MV再次出現在螢光幕前，2人的好交情不言而喻。

余靜萍安排安以軒與A-Lin隔著透明玻璃，彼此成為疊影的方式拍攝對嘴，彷彿是 2個不同的個體在同一個世界裡看見彼此，2人在眼神交流的那刻，真情流露。

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